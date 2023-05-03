Взял в руки автомат: как сложилась судьба победителя 'Х-Фактора' Михаила Панчишина и где он сейчас. Фото

Талантливый украинский певец, победивший в восьмом сезоне вокального шоу "Х-фактор", Михаил Панчишин сейчас служит в рядах спецподразделения ВСУ и дает концерты в поддержку военных. Артист не бросил творчество, а нашел способ благодаря своему вокалу помогать родной стране.

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После полномасштабного вторжения России в Украину он взял в руки оружие и вступил на службу в территориальной обороне. OBOZREVATEL. решил рассказать, как сложилась жизнь музыканта-воина после победы на вокальном шоу (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Михаил Панчишин получил возможность записывать свои треки и клипы на них благодаря победе в "Х-факторе" в 2017 году. Телеканал также пообещал оплатить ротацию на радио и все расходы на сумму 1 млн гривен.

Уже в 2018 году украинцы узнали о его треке "Вода крижана" и имели возможность услышать вживую голос артиста на его сольных концертах. Он продолжал развиваться в музыкальной сфере и не бросил любимое занятие, когда 24 февраля 2022 года РФ развязала полномасштабную войну против Украины.

По словам музыканта, война пришла в его семью еще в 2014 году. На передовой на Донбассе служил его брат по имени Петр. Михаил Панчишин тоже не сомневался, когда решил оборонять Украину.

С тех пор в его соцсетях фото с концертов сменили кадры войны и селфи с боевыми собратьями. Защитник публиковал снимки из окопов и обещал возвратиться в шоу-бизнес после того, как Украина победит.

В июне 2022 года он попал в "мясорубку", длившуюся 14 часов. Михаил Панчишин рассказал, что во время длительного и ожесточенного боя с врагом получил травму уха и частично потерял слух, но пообещал не бросать музыку.

Позже летом военный вернулся в Киев, где стал посещать радио и телеэфиры. Его приглашали выступать в день годовщины войны и освобождения Бучи. Победитель "Х-фактора" сейчас сосредоточен на благотворительных концертах и записях новых песен.

В 2023 году он получил награду от президента Украины за военную службу.

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