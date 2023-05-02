Тяжелая болезнь и луч надежды: как сложилась судьба победительницы 'Голоса страны' Оксаны Мухи и где она сейчас. Фото

Украинская певица, победительница девятого сезона шоу "Голос страны" Оксана Муха столкнулась с тяжелой болезнью – раком. Бороться с недугом вокалистка решила без лишних глаз, а рассказала о нем уже тогда, когда онкология отступила.

Видео дня

Сейчас артистка продолжает творческую карьеру, всеми силами помогает Украине и радует фанатов концертами и песнями. OBOZREVATEL решил рассказать, как сложилась ее жизнь после победы в проекте (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Оксана Муха выиграла вокальное шоу "Голос страны" в 2019 году. Она была участницей команды Дана Балана, куда попала на слепых прослушиваниях благодаря песне Квитки Цисык "Де ти тепер". Следует заметить, что еще до участия в проекте Оксана Муха активно занималась вокалом и была узнаваема на западе Украины, в Америке и Европе.

Часто бывает, что после завершения "Голоса" победители теряют популярность, а некоторые бросают пение. Однако эта история не об Оксане Мухе. Получив награду и признание, артистка начала гастролировать по Украине и часто петь с Ниной Матвиенко.

В 2021 году, как впоследствии выяснилось, вокалистка столкнулась с онкологией. Лечение она совмещала с концертной деятельностью, поэтому фанаты артистки даже не догадывались о ее борьбе.

В сентябре 2022 года звезда шокировала радостной новостью – она поборола рак, о котором знали только самые близкие. Труднее всего для певицы было принять болезнь и решиться встать на путь лечения, но она посоветовала всем не терять надежду и веру в победу над болезнью.

С того времени вокалистка гастролирует с благотворительными концертами за границей и в Украине. Артистка выступает перед военными во Львове, откуда она родом, а также посещает другие города.

Всего несколько месяцев назад Оксана Муха и лидер группы Kozak System Иван Леньо представили видео на песню "Я чувствую тебя", которая стала саундтреком к фильму "Щедрик".

Как писал OBOZREVATEL, в канун годовщины полномасштабного вторжения певица Яна Соломко, выступающая под творческим псевдонимом SOYANA, переплюнула всевозможные рамки цинизма. Она выпустила трек, в котором восхваляет русских военных и желает им возвратиться домой с победой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!