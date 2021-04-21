Выступавший в "ДНР" российский певец Хабиб собрался в Киев: нардеп обратилась в СБУ и ГПС

Украинский политик и общественный деятель Соломия Бобровская обратилась в Службу безопасности Украины, а также в Государственную пограничную службу с просьбой запретить въезд в страну российскому исполнителю Хабибу Шарипову. Известно, что в середине мая у него должен состояться концерт в Киеве.

Об этом народный депутат сообщила на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Написала обращение в Службу безопасности Украины и Государственную пограничную службу Украины, чтобы они запретили ему въезд. Сегодня пришел ответ от СБУ, что информацию они получили и передали пограничникам. Почему-то сами решение о запрете не захотели принимать. ГПС сможет запретить въезд Хабибу только на пункте пересечения границы, поэтому состоится ли его концерт пока останется в распоряжении ГПС", – говорится в публикации.

Отметим, что в феврале прошлого года артист приезжал с концертом в оккупированные Донецк и Алчевск.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российской артистке запретили въезд в Украину на 3 года. Государственная пограничная служба не пустила в Украину российскую фотомодель и актрису, которая незаконно посещала временно оккупированную территорию Крыма. Так, ею оказалась Елена Галицына.