'Выстрел был просто мне в голову': героиня Playboy, потерявшая из-за войны глаз, рассказала о ранениях и борьбе за жизнь

Эндоваскулярный хирург, успешная модель и телеведущая, счастливая жена и многодетная мама Ирина Белоцерковец впервые на собственном опыте узнала, что такое российская агрессия, еще в 2014 году, когда была вынуждена бежать из родного Севастополя после оккупации Крыма. А уже 26 февраля 2022-го украинка пыталась эвакуироваться с детьми из охваченной войной Киевской области. Закончилось это тем, что Ирина получила тяжелые ранения, потеряла половину лица и один глаз.

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Несмотря на это, женщина нашла в себе силы преодолеть все трудности и вернуться к нормальной жизни. Более того, Ирина стала героиней первого печатного выпуска украинского Playboy за время полномасштабной войны, который отправили на фронт – на прилавки он не попадет. О своем ранении, нелегком пути и желании жить Белоцерковец рассказала в интервью "ЖВЛ" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Вражеская пуля изменила лицо модели и едва не лишила жизни, однако Ирина оказалась сильнее.

"Все, что я помню с того дня, что я слышу выстрел. Я детям сказала: "Я вас люблю, пригнитесь, я умираю"... Я слышала выстрел, но я думала, что он где-то неподалеку от меня, а он уже был просто мне в голову. Когда я была в машине, моя голова была скручена, но я еще видела детей", – со слезами на глазах вспоминает женщина.

Следующие воспоминание женщины было уже из больницы. Она осознала, что потеряла глаз и получила множество других серьезных травм. Однако волновало Ирину только одно – целы ли ее дети.

"Я понимаю, что я в городской больнице и что я жива, но я не вижу. Я слышу, что возле меня трубки, я на искусственном дыхании. Затем пришел врач и сообщил, что дети целые. Когда шла операция, я, видимо, просыпалась, есть такое, потому что помню, как у меня нет одного глаза, но тогда я не видела на два глаза. Ранения на лице были со всех сторон", – поделилась Белоцерковец.

После этого было длительное лечение в Германии. Ирина рассказывает, что в Украине ей бы не смогли оказать необходимое лечение, так что она могла умереть. Своевременная транспортировка в немецкую клинику, проведенная там 10-часовая операция и длительная реабилитация помогли жертве российского террора встать на ноги.

После возвращения в Украину младший сын модели, которому на тот момент было 1,4 года, не узнал изменившуюся маму. Ирина не может вспоминать тот период без слез.

После оккупации Севастополя коренная крымчанка с семьей перебралась в Киев, где была вынуждена строить жизнь с нуля. Тогда Ирина нашла работу хирурга, однако теперь из-за россиян не сможет вернуться к любимой профессии. Впрочем, украинка не собирается отчаиваться и опускать руки. Playboy стал одним из тех факторов, благодаря которым красавица вновь почувствовала вкус жизни.

"Для большинства Playboy – это как порногорафия. Моя мама общается со мной и говорит: "Знаешь, пожалуй, это тебе нужно было. Ты вроде как ожила". Я говорю, что ожила не от Playboy, а ожила, когда культурный фронт нам предложил эту поездку в Запорожскую область. И вот там и вот с того момента. Вот этот дух, который есть у этих мужчин, защищающих свои земли, семьи. Вот что дал мне Playboy", – рассказала героиня культового журнала.

Впереди Ирину ждет еще много операций, однако она уже довольно быстрыми темпами возвращается к полноценной жизни: водит машину, ходит в спортзал и даже собирается осваивать профессию психотерапевта, чтобы помогать тем, кого война также пыталась сломить. Без трудностей не обходится, но женщина воспринимает их как вызовы, которые она смело принимает и преодолевает.

"Когда ты поздоровался со смертью, ты еще больше начинаешь ценить свою жизнь. Если тебя здесь оставили, ты должен что-то делать. Ты не можешь дать себе раскиснуть", – резюмировала Белоцерковец.

Ранее OBOZREVATEL писал, об украинском адвокате и военном Маси Найеме, потерявшем на фронте один глаз в результате ранения. Он стал одним из тех, кто символизирует силу и несокрушимость всего украинского народа. На войну юрист попал еще в 2015 году – служил на боевых позициях под Горловкой, а затем в Авдеевке Донецкой области. В мирное время он продолжал бороться. Бороться за справедливость и трансформацию родной страны, хотя сам родился в Афганистане.

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