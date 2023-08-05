Украинка, потерявшая глаз во время ракетного удара РФ, попала на обложку Playboy

Хирург, модель и телеведущая Ирина Белоцерковец, которая была ранена во время обстрела в Киевской области и потеряла глаз, стала героиней первого печатного выпуска Playboy за время полномасштабной войны. Красавица снялась для обложки и дала интервью.

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В разговоре с журналистами она рассказала, как пережила судьбоносный обстрел. Об этом говорится на официальном сайте издания (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

26 февраля 2022 года Ирина вместе с детьми попали под обстрел российских окупантов. Муж модели – помощных мэра Киева Виталия Кличко, но она не уверена, что россияне совершили сознательное покушение. Врачи боролись за ее жизнь в Берлине.

Украинка перенесла несколько месяцев лечения и реконструктивные операции. Она стала символом несокрушимости и героиней выпуска "Женщины остаются сильными".

"Отсутствует глаз, повсюду торчали трубки, побритые после операции волосы. Везде швы, шрамы, раны. Я была монстром Франкенштейна. Моя челюсть сломалась, как веточка. У меня больше не красивое лицо, но остальное мое тело прекрасно", — сказала модель, которая сейчас работает с Украинскими культурными силами, ассоциацией художников и музыкантов, которые организовывают мероприятия для повышения морального духа войск на передовой.

Журналы первой печатной серии не попали на раскладки магазинов. Их разослали по госпиталям, больницам и тыловым пунктам управления, говорится на сайте. Исторический выпуск назвали "медиаснарядом добра и красоты".

Как писал OBOZREVATEL, Playboy на протяжении многих десятилетий был одним из самых популярных и авторитетных журналов во всем мире, а потому его смело можно назвать культовым. Как изменились звезды обложек – смотрите здесь.

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