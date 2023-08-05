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Украинка, потерявшая глаз во время ракетного удара РФ, попала на обложку Playboy

Катерина Малай
Люди
1 минута
14,8 т.
Украинка, потерявшая глаз во время ракетного удара РФ, попала на обложку Playboy

Хирург, модель и телеведущая Ирина Белоцерковец, которая была ранена во время обстрела в Киевской области и потеряла глаз, стала героиней первого печатного выпуска Playboy за время полномасштабной войны. Красавица снялась для обложки и дала интервью.

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В разговоре с журналистами она рассказала, как пережила судьбоносный обстрел. Об этом говорится на официальном сайте издания (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

26 февраля 2022 года Ирина вместе с детьми попали под обстрел российских окупантов. Муж модели – помощных мэра Киева Виталия Кличко, но она не уверена, что россияне совершили сознательное покушение. Врачи боролись за ее жизнь в Берлине.

Украинка, потерявшая глаз во время ракетного удара РФ, попала на обложку Playboy

Украинка перенесла несколько месяцев лечения и реконструктивные операции. Она стала символом несокрушимости и героиней выпуска "Женщины остаются сильными".

"Отсутствует глаз, повсюду торчали трубки, побритые после операции волосы. Везде швы, шрамы, раны. Я была монстром Франкенштейна. Моя челюсть сломалась, как веточка. У меня больше не красивое лицо, но остальное мое тело прекрасно", — сказала модель, которая сейчас работает с Украинскими культурными силами, ассоциацией художников и музыкантов, которые организовывают мероприятия для повышения морального духа войск на передовой.

Украинка, потерявшая глаз во время ракетного удара РФ, попала на обложку Playboy

Журналы первой печатной серии не попали на раскладки магазинов. Их разослали по госпиталям, больницам и тыловым пунктам управления, говорится на сайте. Исторический выпуск назвали "медиаснарядом добра и красоты".

Как писал OBOZREVATEL, Playboy на протяжении многих десятилетий был одним из самых популярных и авторитетных журналов во всем мире, а потому его смело можно назвать культовым. Как изменились звезды обложек – смотрите здесь.

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