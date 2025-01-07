Выставлял черные квадратики в соцсети. Звезда 'Крепостной' рассказала о фальшивой поддержке от российского коллеги из Москвы

Актрисе Наталье Бабенко ("БожеВольные", "Пульс", "Лучшие выходные", "Крепостная"), как и многим другим украинским актерам, до войны приходилось работать на съемочных площадках с россиянами. Хотя у артистки, по ее словам, не было среди них друзей, с началом большой войны она получила сообщение со словами поддержки от одного российского актера. Однако этот же артист очень быстро "переобулся" и начал публично поддерживать кремлевские власти.

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Об этом Наталья Бабенко рассказала в интервью OBOZ.UA. Актриса говорит, что, проанализировав ситуацию, сделала для себя важный вывод.

"Если говорить о реакции знакомых российских актеров на полномасштабное вторжение, то мне написал оттуда только один коллега, – говорит Наталья. – Мол, извини. Потом он еще эти черные квадратики в соцсети выставлял. Кто-то говорил, что его за это загребли в полицию. Не знаю, насколько это правда, но прошло время и он уже выступал на их главном пропагандистском телеканале – пел власти. Сломали? Запугали? Не знаю. Просто себе поняла, что все они перебежчики. Под кого надо, всегда прогнутся. С тех пор они мне не интересны. Самое важное, чтобы от нас наконец-то отстали. Это самое главное".

"Вы знаете, у меня никогда не было друзей среди них. Ну поработали – и все. Все мои друзья – люди с очень четкой проукраинской позицией. Как-то мы так сошлись, родные души. Знаю, что когда началась большая война, очень многое вылезло, и некоторые из коллег вообще остались без своего окружения. Мне очень повезло с друзьями", – добавила актриса.

Ранее OBOZ.UA писал, что известный украинский актер Алексей Богданович, в свое время снимавшийся в России, признался, что имел товарищеские отношения с известными коллегами из РФ, а ныне ура-патриотами – Дмитрием Певцовым и Александром Домогаровым. Артист метко охарактеризовал бывшего товарища – Дмитрия Певцова, а также вспомнил еще об одном яром путинисте – Владимире Стеклове, с которым чуть не подрался на съемках в Киеве.

Полное интервью с Наталией Бабенко читайте на OBOZ.UA в среду, 8 января.

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