'Вы знаете, кто такой Путин? Это чудовище': прошло 10 лет со смерти Валерии Новодворской, за которой плакала Украина. Самые яркие цитаты

В пятницу, 12 июля, исполнилось 10 лет со смерти диссидентки и советской правозащитницы Валерии Новодворской, скончавшейся в Москве от инфекционно-токсического шока в 64 года. Жизнь в России не смогла сломить антипутинскую и проукраинскую позицию уроженки белорусского города Барановичи.

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Хотя смелая женщина не застала самых страшных преступлений Российской Федерации в Украине с 2014 года, в ее словах ощущаются предсказания и предостережения. OBOZ.UA собрал самые яркие цитаты Новодворской.

Она была одной из сознательных людей, которые в бедах России и соседних стран обвиняли не только власть имущих, но и весь народ, живущий молчаливым согласием с террористическим и диктаторским режимом.

"То, что мы стали ямой, позволили Путину сделать нас европейской помойкой и что от нас шарахаются как от зачумленных вместе с нашим Таможенным союзом, это вина не только Путина, это вина российского народа", – стыдила россиян диссидентка.

Валерия Новодворская задолго до войны в Украине предсказала эмиграцию граждан РФ, не согласных с властями.

"Наш корабль – Россия – захвачен пиратами... Только фанатики, скот и совки могут быть здесь счастливы. Думающий человек быть счастливым в России не может", – говорила публицистка.

"В России пять процентов россиян, варягов, викингов, европейцев, носителей скандинавской традиции. Другие — пресмыкающиеся, амебы и инфузории-туфельки", – говорилось в одной из ее цитат.

Путина публицистка просто ненавидела и никогда не боялась. В правлении диктатора она видела конец развития России.

"В России незаконна в моральном, нравственном плане власть. В политическом – тоже. Это нелегитимная власть. Вы хоть знаете, кто такой Путин? Это чудовище. Это порождение мрака " – считала Валерия Ильинична.

Последний год ее жизни пришелся на вторжение России в Украину. С этим правозащитница никогда не была согласна. Она считала Украину независимым государством и предвещала ей счастливое будущее.

"Сегодняшний пароль свободных людей "Слава Украине!", а отклик – "Героям слава!". Пожалуйста, спасайте Украину, и это единственное, что может спасти Россию", – призвала уроженка Беларуси.

"Украинские солдаты умирают за то, чтобы выжила их страна под названием Украина, чтобы она оторвалась от нашей проклятой, жалкой, рабской, злобной России. Уж я вам как уроженка этой России говорю, я знаю, что у нас здесь происходит", – объясняла диссидентка.

"Для Украины выход один – прочный мир. А прочный мир наступает тогда, когда противник не может поднять головы, потому что его ему оторвали", – говорила россиянка.

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