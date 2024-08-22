'Вы конченые': Дантес нецензурно обратился к звездам и критикам, раскрывшим имя Klavdia Petrivna. Видео

Популярный украинский певец и шоумен Владимир Дантес нецензурно обратился к музыкальным критикам и другим медийным личностям, которые утверждают, что Клавдия Петровна (Klavdia Petrivna) – это Соломия Опрышко. Он считает, что так украинцы проявляют пренебрежение к работе певицы, которая прячется за масками и шляпами.

Видео дня

Знакомых Клавдии, которые ее видели и публично называют имя девушки, Дантес назвал "конечными". Соответствующее видео появилось в Instagram певца.

"Что меня бесит, так это музыкальные критики и все, кто называет себя музыкальным экспертом. Если вы знаете, кто это такая – при чем с таким надменным **алом вы говорите: "Это Соломия. Я знаю, я давно с ней общался" – так какого х*ра вы разрушаете загадку?" – спросил Дантес.

Артист считает, что такие люди разрушают все, что Петровна придумывала и воплощала в жизнь. "Вы конченые. Играть в отгадывание – это прикольно. Но, если вы давно варитесь в этом, вы же знаете, чего это стоит, сколько денег в это вложено", – возмутился певец.

Осторожно, видео содержит нецензурную лексику!

Напомним, впервые о персоне за шляпой заговорили медиа и блогеры, а позже инсайды начали подтверждать звезды украинского шоубиза. В частности, певица Алина Гросу сказала подписчикам, что Клавдию зовут Соломия, а затем Кристина Соловий повторила эту информацию.

В конце концов, и сама Петровна неоднократно намекала на то, что она – не Маша Кондратенко, как считали некоторые фанаты, а Соломия Опрышко. В последнем клипе девушка даже показала себя без маски.

Ранее OBOZ.UA писал, что Артем Пивоваров признался, какой на самом деле является Klavdia Petrivna вне камер, но он держит ее личность в тайне.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!