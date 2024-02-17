Недавно на одной из музыкальных премий Клавдия Петровна получила награду, и артистка показала себя впервые на сцене под большой шляпой. Все узнали под главным аксессуаром известную украинскую певицу Марию Кондратенко. TikTok взорвался от сенсации, а я от отчаяния. Объясню, что не так в этой истории.

Продуманный пиар-ход лейбла певицы сработал. Зрители готовы воспринимать любую информацию, не различая где пиар-вброс, а где истина. Например, если продюсер Ирина Горова выведет на сцену Потапа и скажет, что это Надя Дорофеева – есть вероятность, что аудитория может поверить.

Далеко не каждый понимает, как работает пиар-стратегия и зачем она вообще, но базовая необразованность приводит к "зрительской слепоте", когда что угодно можно "втюхать" аудитории.

Теперь разберем по шагам, почему Маша Кондратенко – не Клавдия Петровна. В прошлом году певица выложила кусочек видео, на котором спела одну из песен Клавдии, имитируя голос Петровны. История сработала, последовал слух. Вот только дать послушать пение Маши профессиональному преподавателю по вокалу он точно скажет, что голоса певиц разные. Просто есть некоторое сходство в тембре голоса, но отдаленно.

История выгодна обеим сторонам – лейбл запутывает слушателей, кто действительно Клавдия Петровна, а Маша Кондратенко сохраняет присутствие в информационном пространстве.

20 декабря 2023 года я выложил в своем телеграмм-канале фото юной Соломии Опрышко, то есть настоящей Клавдии Петровны, и видео на песню "Я тобі брехала". Говорят, это младшая сестра талантливого исполнителя и автора песен Osty. У него раньше было достаточно общих видео с Соломией. Мои проверенные источники принесли на хвостике, что именно эта девушка и является той же Клавдией. Я посмотрел ее инстаграмм – там почти ничего нет, все удалено, но в актуальных нашел демо песни "Я тобі брехала". В День влюбленных в этом году артистка релизит студийную версию именно этой песни.

Факт на лицо: откуда у рандомной девушки из инстаграмма была бы рабочая демозапись будущего релиза Клавдии?

К тому же есть видео, как вживую поет Соломия, и по голосу все понятно.

Изюминка нашего "тортика" – Ирина Горовая. В каком-то смысле я бы сказал, что Ирина – это и есть Клавдия Петровна. За певицей стоит лейбл Nebo music, а релизами занимается лейбл Горовой Pomitni. Ходят слухи, что Клавдия является проектом Горовой ныне, а Nebo music больше заявлен для медиапространства. Зачем такие сложные схемы даже здесь?

В кулуарах говорят, что Ирина ждет, когда Соломии Опрышко исполнится 18 лет, и они подпишут с Pomitni эксклюзивный контракт. Напомню, что девушке сейчас 17.

Слухи это или правда покажет время, но в одном я точно убежден на 100%: Клавдия Петровна – это Соломия Опрышко.