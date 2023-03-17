''Вы – гниды'': участница шоу ''Від пацанки до панянки'' и ''СуперМама'' попала в языковой скандал

В Киеве возник языковой скандал якобы с участием уроженки Херсона Ирины Слюнько, которая известна сьемками в шоу "Від пацанки до панянки" и "СуперМама". Жители киевского ЖК "Новая Англия" опубликовали запись голосового сообщения в мессенджере Telegram от участницы чата по имени "Лида" с фотографией Слюнько. Следует объяснить, что "Лида" – прозвище, которое Слюнько получила во время шоу.

Видео дня

Это самое фото есть в ее официальном Instagram-аккаунте. Видеозапись распространилась по Telegram-каналам (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте к концу страницы).

В голосовом сообщении девушка рассказывает, что жила и училась в Херсоне, поэтому привыкла говорить по-русски. Примечательно, что свои соцсети Слюнько ведет на украинском языке. В Киев участница популярного шоу действительно переехала из Херсона, о чем много раз писала в Instagram.

"Ваш конченный киевский бомонд меня уже за*бал, честно говоря. Я всю жизнь прожила в Херсоне, я училась в русской школе, разговаривала и буду разговаривать на русском языке. И то, что вы пишете о государственном языке. Да, у нас украинский, но мне так пох*й, честно говоря. Вы – гниды, реально гниды. А я вам так скажу: я говорю на русском и украинском языках. А вы просто конченые люди", – говорится в записи.

На видео видно, что соседи обнародовали не всю запись. Ролик оборвался на момент, когда "Лида" на украинском языке начала рассказывать о прилете в Херсоне.

Стоит отметить, что Слюнько также участвовала в сериалити "Пацанки. Новая жизнь" 2017 года. Благодаря победе в реалити она получила квартиру в столице.

Ранее OBOZREVATEL писал, что блогерша Руслана Бронникова, которая работала визажисткой в Одессе, а после начала полномасштабной войны выехала вместе с мужем в Россию через Херсон, оказалась в эпицентре скандала. Девушка, являясь физическим лицом-предпринимателем, вела и продолжает вести свою страницу в Instagram на русском языке, что противоречит украинскому законодательству.

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