"Нарисованный" герой комиксов с детьми на сцене: рассекречен еще один персонаж шоу "Маска"
Во втором сезоне шоу "Маска", первый выпуск которого выйдет в субботу, 23 октября, в 21:00 на телеканале "Украина", появится необычный герой Мухомор. Создатели образа назвали его "лирическим одиночкой".
Как рассказала художница по костюмам шоу-детектива Леся Патока, над маской Мухомора дизайнеры и мастера работали достаточно долго. В итоге удалось воплотить новую интересную идею и в проекте появится нарисованный герой из комиксов. Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе ТРК "Украина".
Патока рассказала, что костюм действительно выглядит, как будто он нарисован на бумаге (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
"Наш Мухомор создан так, что все черты и контуры выделены черной жирной линией, как будто прочерчены маркером. Этого эффекта мы достигли благодаря обшивке огромным количеством лент различной толщины. Если посчитать, то потратили на это более 60 метров материала", – сообщила художница по костюмам.
Этого героя она назвала "наиболее текстурным". Дело в том, что при создании маски использовалось огромное количество разнообразных материалов, около 12 видов текстур: плюш, искусственный мех, шелк, тафта и т.д.
Кроме того, Мухомору для объемности и яркости добавили "эффект бородавок", подобрав для этого десять видов жемчуга разных размеров.
Но это еще не все – у героя Мухомора есть еще одна особенность и "изюминка".
"Это единственный герой, который имеет группу поддержки на сцене – это его дети, которые "растут" у него на жабо", – поделилась художница по костюмам "Маски".
У Мухомора довольно впечатляющие габариты: рост в 2,4 метра, а также самые длинные руки на проекте. Так, Патока рассказала, что пальцы этого персонажа доходят до уровня колен.
Отметим, что шоу "Маска" создано по международному формату The Masked Singer. В новом сезоне украинской версии программы состав жури и ведущий не изменятся, но зрители увидят 20 абсолютно новых героев. На канале "Украина" всего выйдет 10 выпусков проекта.
Звездные детективы, которые будут разгадывать персонажей:
Настя Каменских;
Олег Винник;
Оля Полякова;
Андрей Данилко;
DZIDZIO.
Как ранее писал OBOZREVATEL,во втором сезоне "Маски" появится Пальчика. Этот костюм придумал 8-летний ребенок.
Создатели проекта также рассказали, как создавался мифический Грифон. Он стал одной из первых масок, разрабатываемых для съемок.