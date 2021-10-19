"Нарисованный" герой комиксов с детьми на сцене: рассекречен еще один персонаж шоу "Маска"

Во втором сезоне шоу "Маска", первый выпуск которого выйдет в субботу, 23 октября, в 21:00 на телеканале "Украина", появится необычный герой Мухомор. Создатели образа назвали его "лирическим одиночкой".

Как рассказала художница по костюмам шоу-детектива Леся Патока, над маской Мухомора дизайнеры и мастера работали достаточно долго. В итоге удалось воплотить новую интересную идею и в проекте появится нарисованный герой из комиксов. Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе ТРК "Украина".

Патока рассказала, что костюм действительно выглядит, как будто он нарисован на бумаге (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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"Наш Мухомор создан так, что все черты и контуры выделены черной жирной линией, как будто прочерчены маркером. Этого эффекта мы достигли благодаря обшивке огромным количеством лент различной толщины. Если посчитать, то потратили на это более 60 метров материала", – сообщила художница по костюмам.

Этого героя она назвала "наиболее текстурным". Дело в том, что при создании маски использовалось огромное количество разнообразных материалов, около 12 видов текстур: плюш, искусственный мех, шелк, тафта и т.д.

Кроме того, Мухомору для объемности и яркости добавили "эффект бородавок", подобрав для этого десять видов жемчуга разных размеров.

Но это еще не все – у героя Мухомора есть еще одна особенность и "изюминка".

"Это единственный герой, который имеет группу поддержки на сцене – это его дети, которые "растут" у него на жабо", – поделилась художница по костюмам "Маски".

У Мухомора довольно впечатляющие габариты: рост в 2,4 метра, а также самые длинные руки на проекте. Так, Патока рассказала, что пальцы этого персонажа доходят до уровня колен.

Отметим, что шоу "Маска" создано по международному формату The Masked Singer. В новом сезоне украинской версии программы состав жури и ведущий не изменятся, но зрители увидят 20 абсолютно новых героев. На канале "Украина" всего выйдет 10 выпусков проекта.

Звездные детективы, которые будут разгадывать персонажей:

Настя Каменских;

Олег Винник;

Оля Полякова;

Андрей Данилко;

DZIDZIO.

Как ранее писал OBOZREVATEL,во втором сезоне "Маски" появится Пальчика. Этот костюм придумал 8-летний ребенок.

Создатели проекта также рассказали, как создавался мифический Грифон. Он стал одной из первых масок, разрабатываемых для съемок.