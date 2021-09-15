Костюм весом 20 кг и высотой 2,6 м: чем удивит новый персонаж на шоу 'Маска' Грифон

Совсем недавно стартовали съемки второго сезона популярного и таинственного шоу "Маска" на канале "Украина". Создатели гипершоу продолжают знакомить с персонажами – еще одним героем стал мифический Грифон.

Дизайнер Леся Потока сказала, что Грифон стал одним из первых персонажей, которых мастера разрабатывали для второго сезона. О том как его создавали OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе ТРК "Украина".

На создание мифического Грифона было потрачено много сил и времени, но дизайнеры остались довольны результатами.

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"Только на разработку крыльев ушло 1,5 месяца, а все, потому что каждое перышко было вырезано нашими феями, окрашено и тонировано вручную. Там 5 разных размеров перьев, которые потом клеились на каркас. А покрытие крыльев есть и спереди, и сзади!" – поделилась Леся Патока.

Масштабы нового персонажа поражают – рост Грифона достигает 2,6 метров, а его общий вес 20 килограммов. Размах крыльев героя – 3 метра, а его стопа 90 сантиметров.

Художники подобрали уникальные цвета, которые приблизили Грифона к легенде.

"Маску мы сделали в бронзовом цвете, с вкраплениями бирюзы, ведь это мифологическое существо, у которого нижняя часть – от льва, а верхняя – от ястреба", – отметила художница по костюмам.

По словам Потоки, многие элементы костюма ехали из Азии, такие как бронзовая кожа или золотые детали.

Еще одной особенностью Грифона стали ноги, которые художники делали вручную.

"Для того, чтобы создать Грифону "кошачьи лапы", нам нужно было изменить физиологическую структуру ноги человека, добавив объем ляжки вперед, а голени – назад. Поэтому мы сделали специальные штаны с такой мускулатурой", – рассказала Леся Патока.

Она отметила, что звезда сначала надевает ноги и только после – остальные части тела.

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