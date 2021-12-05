'Так как Кузьма': DZIDZIO рассказал, чем его напугал Пономарев и что приносит больше всего денег. Интервью

Популярный певец, музыкант, актер и режиссер DZIDZIO не устает радовать поклонников яркими премьерами. Уже 26 декабря в 21:00 телеканал "Украина" впервые покажет в эфире фильм "Где деньги".

Звездный детектив шоу "Маска" в откровенном интервью OBOZREVATEL рассказал, как решился на развод и почему не считает бизнесом свою деятельность.

– Михаил Хома и DZIDZIO сейчас – это два совершенно разных персонажа? Эта грань существует или она уже немножко стерлась?

– Она стерлась и не нужно ее делать. Так как Кузьма. Он же был Андрей Кузьменко, а называли его Кузьма Скрябин. Кому как подходит, так и называйте.

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– Говорят, что именно DZIDZIO – это слишком просто для Михаила Фомы. Вас такие мысли не затрагивают?

– Нет. А люди пришли с работы, уставшие, у них дети попросились, например, в кино, они хотят, чтобы их развлекли. Человек не может быть просто профессиональным музыкантом, актером, режиссером. Это развлечение людей. Скажу вам так – не я придумал фразу: простое – все гениальное. Я всегда склоняюсь к тому, что текст должен быть прост и глубок.

– Это отношение к тому, чтобы людей нужно развлекать, оно появилось, возможно, и из-за того количества свадеб, которые вы отыграли? Их было немало…

– Да, очень много. Я благодарю бога, что у меня был коллектив друзей, с которыми я провел невероятное количество свадеб. И у меня была возможность не самому петь. В то время когда пела Ярослава, потом Василий – я наблюдал за публикой, что им нужно.

– Звезды часто говорят, что не любят выступать, когда люди едят. Вас это тоже напрягает?

– Я знаю, как организовывать все... когда был организатором, шел на кухню и устанавливал график: 40 минут люди за столом, а дальше – развлечения. Я постоянно наблюдал за людьми и знаю, что им нужно.

– Приблизительно так же вы говорили о кино. Если бы вас заставили выбирать, концерты или кино, что бы вы выбрали?

– Для меня сложный выбор. Потому что кино – это очень хороший и неповторимый вариант, возможность выражать свое творчество. Потому что там можно и спеть, и заиграть, и отыграть, закрутить. И в песне это важно. Люди ведь говорят, что у меня хороший голос.

– И не врут!

– Пономарев говорит: "Если ты не будешь петь, тебя Бог накажет". Я всегда это вспоминаю и боюсь. Поэтому возвращаюсь к пению и буду всегда петь, потому что через пение я выражаю свой талант во всю. Возможно, я не до конца правильно пою, но как умею – душой. Пока запишу песню, выплачу ведро слез. Переживу ее.

Со мной невозможно записываться и слушать, потому что буду прослушивать и так, и так – и с таким настроением, и с таким. И в коридор, и в машину пойти послушать и в телефоне. Это вымучивает людей со стороны, поэтому никого не посвящаю в этот сакральный момент записи. Мне же важно, чтобы все получилось очень честно. – переливаю в себе полностью все чувства.

– Эти серьезные песни, которые начали появляться не так давно, это именно потому, что нужно петь, а то бог накажет?

– Нет… как-то оно меня в жизни подвело. Это не я планирую. Кто меня ведет. И стараюсь против этого не идти, иду за этой ниточкой. Ведь если я это не делаю, – оно меня бьет по голове.

– Основной бизнес сейчас что? Что приносит больше денег?

– Корпоративы.

– А что больше всего забирает? Кино?

– Кино. Это не бизнес вообще. Если честно, у меня до конца нет картинки, что будет дальше в Украине. Чтобы начать, нужно найти деньги, команду, объединиться. Я даже не считал, сколько туда денег ушло.

– Страшно считать?

– Да, потому что потом может прийти какое-то разочарование – уже мог бы и дом купить, машину другую. Но ни машина, ни дом не доставят такого удовольствия, как те миллионы просмотров и миллионы улыбающихся людей. Это важно.

– Сколько раз уже просмотрели фильм "Где деньги"?

– Очень много, вероятно, раз 12 только с людьми смотрел. А так представьте себе – я знаю все реплики наизусть, всех актеров.

– Сейчас вы переживаете не лучший период – развода. Когда это переживаешь под прицелами камер, это труднее?

– У известных людей синяк синее. Лучше, больше хвалят и больше ругают. Поэтому мы должны на все идти сознательно. Потому что это неправильно жить в отравленном состоянии. И самому кислому ходить, не хотеть возвращаться домой и ей испортить жизнь.

У нас впереди счастливая, улыбающаяся, здоровая, веселая жизнь. Поэтому надо радоваться и слава богу, у меня даже в сердце отзывается, когда я это говорю, отпускает этот камень. Нельзя жить в образе. Мне кажется, самая главная отрицательная сторона людей – это жить в образе.

– Чего сейчас для счастья не хватает? Чтобы можно было сказать: "я счастлив"?

– Просто говорить себе в зеркало – я счастлив. Проживать жизнь. Не жить иллюзиями – вот завтра, послезавтра, через год… Начинаем жить сегодня уже! Радоваться людям, встречаться. Прежде всего улыбайтесь побольше, говорите "добрый день", говорите "спасибо". Маме позвоните больше раз, папе. Есть на кого-то обида – позвоните первым. Простите. А если видите, что человек на вас обижается, хотя вы невиновны – все равно перезвоните, скажите: "Хватит сердиться, давай жизнь проживать, а не пропускать".

OBOZREVATEL ранее писал, что Оля Полякова и DZIDZIO спели дуэтом на украинском и презентовали клип к песне из фильма "Звезды по обмену". Автором слов и музыки стал Хома.