'Все закончилось больницей': Полякова рассказала о неудачном свидании, из-за которого могла остаться без детей

Украинская певица Оля Полякова вспомнила одно из первых своих свиданий, когда ей было 15 лет. По словам звездной блондинки, парень зимой пригласил ее на прогулку, но романтическая встреча закончилась долгим лечением и страданиями. Юная артистка надела короткую юбку в большой мороз, после чего попала на больничную койку с воспалением яичников.

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Об этом знаменитость рассказала в новом выпуске программы "Взрослые девочки" на YouTube-канале Маши Ефросининой. Тогда, она позаимствовала у мамы модный пиджак, дополнив его мини-юбкой и короткими ботинками. Однако желание понравиться парню обернулось для Поляковой серьезными проблемами (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Меня мальчик пригласил на елку. Я хочу одеться. И кажется, что вся твоя одежда не подходит. Все старое, ужасное, кошмарное. А у мамы был серый кожаный пиджак, очень классный. На улице минус 23. По колено снега. Я надеваю пиджак, свитер, короткую юбку, капроновые колготки и ботиночки. Но до этой елки надо же дойти. И вот я иду к нему, ветер такой. Я иду и понимаю, что у меня ноги бордовые и обледенели", – поделилась с Ефросининой вокалистка.

Оля подчеркнула, данная ситуация научила ее не жертвовать ради других своим комфортом. После рождения первого ребенка она начала ответственней относиться к здоровью.

"Закончилось это циститом, воспалением яичников, двумя неделями в больнице, антибиотиками, уколами. Сегодня, мне даже не придет в голову ради кого-то так жертвовать. Я сейчас вообще не ношу капроновые колготки, кроме того, как на сцене. Я одеваюсь очень тепло: термобелье, штаны", – сообщила исполнительница хита "Шлепки".

Недавно OBOZREVATEL писал, что после вторых родов Оля Полякова поправилась на 22 килограмма. Она показала себя в максимальном весе и призналась, какое событие изменило всю ее жизнь. Звезда обрадовалась, что мало кто помнит ее в таком внешнем виде.

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