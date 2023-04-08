''Плюс 22 килограмма'': Полякова показала себя в максимальном весе и вспомнила событие, изменившее ее жизнь

Популярная украинская певица Оля Полякова призналась, что после рождения второй дочери Алисы сильно поправилась. 11 лет назад артистка весила 86 килограммов и на время, пока приводила себя в порядок, забыла о карьере. Исполнительница хита "Королева ночі" обрадовалась, что мало кто помнит ее в таком внешнем виде.

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Однако вокалистка не постеснялась показать себя в максимальном весе в шоу "Дорослі дівчата", которое вышло на официальном YouTube-канале Маши Ефросининой. К слову, блогер не узнала свою подругу (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Лежу я на пляже, жирная. Когда я родила Алису, я весила плюс 22 килограмма. Я выглядела, как огромный шкаф на ножках. Это вообще пип*ц, я тебе сейчас покажу свою морду. Хочу показать, чтобы ты поржала. Слава Богу, что есть только одна фотография. Это я! Мало того, я еще и на 11 лет младше", – демонстрируя кадр, рассмеялась артистка.

Далее она продолжила, что именно 2011 год стал переломным в ее карьере и жизни. Тогда неизвестный для Оли автор Виталий Таран предложил ей исполнять песню "Шлепки", уверяя, что этот хит сделает из нее звезду. Полякова отказалась от предложения, заявив, что не слышала песни ужаснее, чем эта. Однако спустя год именно данная композиция превратила блондинку во всенародную любимицу.

"Мне приходит на почту песня, которая называется "Шлепки". Слушаю я эти шлепки и думаю, какая дебильная песня. Я еще не слышала дебильней песни, чем эта. Я сказала нет. Через год, когда я не была такой жирной, я начала петь. В какой-то момент Ясинский (продюсер Поляковой, – ред.) искал для меня суперхит. И Миша приносит мне песню и говорит: "Я нашел суперхит для нас". Я говорю: "Я от нее отказалась год назад". Он говорит: "Дура, что отказалась. Мы будем ее делать", – рассказала Ефросининой знаменитость.

Недавно OBOZREVATEL писал, что во время отдыха Оля Полякова живет с мужем в разных гостиничных номерах. Для звезды важно, чтобы она с супругом имела разные туалетные комнаты и время для себя. Чтобы узнать подробности – читайте наш материал.

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