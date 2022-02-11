Все в руках принца Чарльза. Что ждет детей Камиллы, когда она станет королевой-консортом

Том Паркер-Боулз и Лаура Лопес – дети герцогини Корнуольской Камиллы от первого брака с Эндрю Паркер-Боулзом – не получат королевских титулов, когда их мать станет королевой-консортом после восхождения на трон ее нынешнего мужа, принца Чарльза. Им нет места в очереди престолонаследия, но сын Елизаветы II и будущий король может подарить приемным детям звания графа и графини.

Об этом пишет издание Express.co.uk. Известно, что у Камиллы есть двое взрослых детей от прошлых отношений. Тому 47 лет, он успешный писатель и ресторанный критик, часто появляется в различных телешоу, например, "Мастер Шеф". Лауре, куратору искусства, работающей в художественной галерее, 44 года.

Видео дня

Когда Камилла вышла замуж за принца Чарльза в 2005 году, будущий король стал отчимом для сына и дочки избранницы. Но, поскольку они не родились в монаршей семье, маловероятно, что Том и Лора когда-либо возьмут на себя какие-то важные высокопоставленные роли.

Считается, что герцогиня Корнуольская невероятно близка со своими детьми и внуками. Она часто говорит о них, в том числе на официальных мероприятиях.

При этом Том Паркер-Боулз не считает себя частью королевской семьи. Однажды он сказал журналистам, что его мать просто вышла замуж, а он и сестра не были причастны к этому.

Внучка Камиллы Элиза Лопес, дочь Лауры, была подружкой невесты на свадьбе Кейт Миддлтон и принца Уильяма в 2011 году.

Что касается возможных графских титулов Тома и Лауры, то, как отмечают эксперты, будущий король Чарльз предпочитает упрощенный подход к монархии. Он может не захотеть давать много новых титулов в своей новой должности.

Коротко о личности:

Камилла (урожд. Камилла Размари Шанд) – вторая супруга (с 9 апреля 2005-го) Чарльза, принца Уэльского, наследника британского престола. После свадьбы получила все соответствующие титулы, включая и принцессы Уэльской, однако предпочитает использовать титул герцогини Корнуолльской.

После коронации мужа может стать королевой-консортом. Это приобретенный титул, который даруется супруге монарха, но она вправе от него отказаться. Королева-консорт не разделяет суверенную власть, не обладает политическими и военными полномочиями, не имеет голоса в принятии важных государственных решений.

Как писал OBOZREVATEL, во время празднования платинового юбилея правления Елизавета II объявила о желании разрешить Камилле Паркер-Боулз называться королевой-консортом, когда супруг последней – старший сын британской правительницы принц Чарльз Уэльский – взойдет на престол и станет королем.

70 лет со дня начала правления Елизаветы II отмечали в Соединенном Королевстве 6 февраля 2022-го. Монарх находится на троне дольше всех современных правителей.