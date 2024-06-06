Украинский телеведущий Николай Луценко вступился за топового российского актера, который называет себя киевлянином, но молчит о войне

Известный украинский телеведущий Николай Луценко считает, что осуждать всех россиян, имеющих какое-либо отношение к Украине, но молчащих о российской агрессии, не стоит. Он аргументировал свое мнение на примере одного из самых известных в РФ актеров – Сергея Маковецкого.

По словам Луценко, актер Маковецкий, родившийся и выросший в Киеве, скорее всего не поддерживает российскую агрессию, потому что если бы был за Путина, то транслировал бы это публично. Об этом украинский телеведущий рассказал в интервью OBOZ.UA.

Николай Луценко и Сергей Маковецкий в свое время снимались вместе в фильме "Душка" нидерландского режиссера Йоса Стеллинга. Съемки картины проходили в Киеве. В 2007 году фильм был номинирован на премию "Оскар".

"Знаете, что я думаю по поводу Маковецкого? – говорит Луценко. – Всегда нужно ставить себя на место человека, которого хочешь осудить. Мне кажется, что он не поддерживает российскую агрессию, потому что если бы поддерживал, говорил бы об этом. Тем, кто "за" Путина – там сейчас очень хорошо живется. А еще смотрите, допустим, такое: он не поддерживает войну. Но сказать это публично, значит, перечеркнуть всю свою жизнь там, а другой у него уже нет, понимаете? Нам легко говорить, осуждать. Мы ничего не боимся. И сказать откровенно, не очень-то и ценим, в какой свободной стране живем. А там… Это даже не 37 год, хуже".

"Они лезут в душу, в переписку, в каждую щель твоей личной жизни, – продолжает Николай Луценко. – Я Советский Союз пережил, знаю, как это происходит. Но посмотрите, как пропаганда въедается людям в мозги: 80 процентов россиян за то, чтобы убивали украинцев. Массовое помутнение разума, страна мракобесия. У меня есть друзья оттуда, которые говорили: "Так вам и надо, потому что в Украине одни нацики". А они жили в свое время в Киеве, имеют здесь родственников. Вот это я считаю страшным, а когда человек молчит – это другое".

Сергей Маковецкий, все годы жизни в России называвший себя "киевлянином, живущим в Москве", раньше часто бывал в Украине. В интервью журналистам актер рассказывал о Киеве: "Киев – мой родной. Я родился здесь. Возможно, для кого место рождения не имеет значения. Умные люди говорят, что родина там, где человеку хорошо. Это тоже правда. Мне хорошо в Киеве". А еще говорил, что у него тут хорошие друзья: "Один из самых любимых – Александр Игнатуша. Прекрасный артист и режиссер, автор и исполнитель своих песен. Вы слыхали? Очень глубокие, серьезные, подлинные вещи. Есть еще один дружок – спортивный комментатор Руслан Свирин. И еще – актер Дмитрий Лаленков. Всегда, когда я приезжаю, обязательно звоню Игнатуше. Говорим на украинском. Мне очень приятно, что не забыл наш язык".

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину Сергей Маковецкий публично вспомнил о войне только один раз, опубликовав в марте 2022 года на своей странице в Instagram видео, на котором исполняет знаменитую "Пісню про рушник". В комментарии к посту Маковецкий написал: "Можно по-другому все, чтобы было... Без войны!". До российского вторжения артист часто бывал в Украине со спектаклями и творческими вечерами. В Киеве похоронена его мама и живут родственники.

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