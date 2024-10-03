Продали уникальный артефакт войны и собрали 10 миллионов гривен: 'АНТИТІЛА' завершили тур в США в рамках проекта Culture VS War

Украинская музыкальная группа "АНТИТІЛА", которая часто ездит с благотворительными концертами за границу, чтобы привлечь внимание мира к войне в Украине, на днях закончила второй этап тура в США с проектом Culture VS War. Тарас Тополя с коллегами уже некоторое время сотрудничает с Главным управлением разведки, поэтому вырученные в Америке средства планируют направить именно в этот военный орган.

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Во время тура "АНТИТІЛА" смогли собрать 250 тысяч долларов (более 10 миллионов гривен) на нужды украинской разведки. Пресс-служба группы рассказала OBOZ.UA, что в ходе аукциона был продан уникальный артефакт войны – целый и невредимый разведывательный БПЛА "Орлан-10". Именно его русские использовали для наблюдения и корректировки своей артиллерии.

Его удалось продать в Чикаго за 15 тысяч долларов (более 600 тысяч гривен). Между тем около 600 кг боевых трофеев "АНТИТІЛА" доставили в США, чтобы также разыграть их на аукционе среди украинских и американских гостей. Полученные средства группа планирует направить на покупку лодки для спецподразделений ГУР, работающих на крымском направлении.

Проект Culture VS War, в котором группа принимала участие, был создан, чтобы показать за границей правду о войне, которую развязала Россия, через формат документальных историй известных художников, присоединившихся к ВСУ, и деятелей культуры, которые сейчас занимаются волонтерской деятельностью.

"АНТИТІЛА" со всей командой проекта посетили Филадельфию, Бостон, Нью-Йорк, Чикаго, Миннеаполис и Вашингтон, чтобы провести там открытые встречи с американскими и украинскими общинами. На мероприятиях демонстрировали фильм Culture VS War, а после просмотра киноленты проходил открытый разговор со зрителями.

"Документальные кадры первых месяцев полномасштабного вторжения, искренние эмоции и личные истории участников группы – солдатов Тараса Тополи, Сергея Вусика и Дмитрия Жолудя о работе на фронте как парамедиков, поражали зрителей по-настоящему. А возможность вживую пообщаться с музыкантами, спеть вместе любимые поднять трудные и важные темы, задать любые вопросы, попросить совета или просто высказать свое мнение и быть услышанными, придавали каждому мероприятию свой особый смысл", – сообщили в пресс-службе.

Лидер "АНТИТІЛ" Тарас Тополя прокомментировал свою вовлеченность в проект и тур по Америке: "В общей сложности мы провели более десяти открытых и закрытых ивентов, встретились с вице-мэром Бостона, двумя американскими сенаторами, консулами и послами многих ключевых европейских стран-партнеров Украины. Говорили о важности продолжения поддержки Украины, расширении объемов и ускорении ее предоставления уже сейчас, а не когда-то потом. На каждом мероприятии напоминали об украинских военнопленных, ожидающих возвращения домой, о похищенных украинских детях, о важности поддержки украинской экономики, о правильности запрета РПЦ в Украине и других важных для Украины темах".

Ранее OBOZ.UA писал, что группа "АНТИТІЛА" объявляла перенос своего концерта в Крыму. Тарас Тополя гарантировал его проведение.

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