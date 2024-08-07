Семья Зеленских купила имение Стинга в Италии? Россия попалась на новом фейке

Пропагандисты в который раз нафантазировали роскошную покупку семьи украинского президента Владимира Зеленского и попытались убедить в этом мир. В этот раз недостоверные медиа заявили, что лидер украинцев приобрел винодельческое имение британского певца Стинга в Италии.

Видео дня

Ссылаясь на документы плохого качества, итальянское издание Database Italia выдало "сенсацию", которую подхватили россияне. Центр противодействия дезинформации опроверг фейк в своем Telegram-канале.

"Сайт, ставший первоисточником фейка, в 2021 году попал в рейтинг вебресурсов, распространяющих дезинформацию на итальянском языке. Кроме того, новости, которые публиковал Database Italia, неоднократно опровергали итальянские фактчекеры. Также вебсайт распространял и другие фейки по поводу Украины, в частности об "американских биолабораториях", – объяснили в ЦПД.

Россияне, ссылаясь на итальянский ресурс, утверждали, что 28 июня 2024 года принадлежащая Владимиру и Елене Зеленским фирма заключила договор на покупку роскошного поместья за 60-75 млн евро.

Вопросы вызывает как само издание, которое редко наполняется новостями и не вызывает доверия, а еще имеет канал в Telegram, так и достоверность документов. Только российские медиа подхватили "сенсацию".

Ранее пропагандисты распространили фейк о том, что первая леди Украины Елена Зеленская приобрела новенький спорткар Bugatti Tourbillon за 4,5 миллиона евро (около 190 млн гривен).

Также OBOZ.UA рассказывал, как россияне размечтались о концерте Аллы Пугачевой в РФ. Максим Галкин быстро поставил их на место.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!