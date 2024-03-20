Врачи отправили домой: отец Кузьмы Скрябина назвал причину смерти жены и признался, что почувствовал момент, когда ее не стало

Отец ныне покойного певца Кузьмы Скрябина – Виктор Кузьменко – в прошлом году потерял жену Ольгу из-за инсульта. 23 сентября стало известно, что она ушла из жизни, но до сих пор подробности болезни и спасения мамы известного исполнителя и патриота оставались нераскрытыми.

Как рассказал Виктор Кузьменко в эфире "Сніданку с 1+1", момент, когда жены не стало, он хорошо почувствовал. Однако тогда отец легенды украинского шоубиза еще не понимал, на что именно намекал ему собственный организм.

Хотя Ольга Кузьменко не придавала виду, последние 7 месяцев жизни ей было крайне плохо. Более полугода она пролежала в больнице, приходя в себя после первого инсульта.

"Ее одолела тяжелая болезнь. Она лежала в больнице во Львове 7 месяцев. У нее был инсульт. Потом уже врачи намекнули, что мы уже ничего не сделаем. Она еще три недели была дома. Второй инсульт случился дома. Мы на "скорой" ее завезли в больницу, в реанимацию, и на второй день Оли не стало", – вспомнил Виктор Кузьменко.

Это произошло днем. Муж остался дома ждать новостей, а в больнице была младшая сестра Ольги Кузьменко и вдова Кузьмы Скрябина Светлана.

"А еще был момент – в полчетвертого, в обед – у меня такой сердечный приступ страшный был, стенокардия. И потом Светлана приехала из больницы вместе с Верой, младшей сестрой Оли, и говорят: "Оля умерла в полчетвертого", – рассказал отец певца.

Напомним, Ольге Кузьменко было 76 лет. С мужем они были вместе 57 из них, ведь полюбили друг друга в юности, еще до того, как Виктор Кузьменко пошел служить в армию.

Ранее OBOZ.UA писал, что мама Кузьмы Скрябина назвала причастных к гибели сына и рассказала, что у авто певца несколько раз откручивали колеса.

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