Впервые за многие годы украинская группа попала в топ-100 самых популярных клипов в мире. Видео

Творчество украинских артистов становится все более популярным не только среди отечественной аудитории, но и на мировой арене. Видеоработа группы LATEXFAUNA на песню "Massandra" попала в топ-100 лучших клипов мира в глобальном чарте YouTube.

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Проект, который артисты назвали "самым откровенным в истории украинского шоу-бизнеса", оказался на 54 месте. Радостной новостью участники музыкального коллектива поделились на своей странице в Instagram.

"Видите, а вы говорили, что LATEXFAUNA – это х*йня. Оно то да. Но наш клип "Masandra" залетел в мировые тренды YouTube и вошел в топ-100 музыкальных видео в мире. Почти каждый день он набирает по миллиону просмотров", – написали исполнители.

Видеоработа была создана украинским режиссером и клипмейкером еврейского происхождения Инди Хиатом. Премьера проекта состоялась в сентябре 2023 года и с тех пор набрала около 16,7 миллиона просмотров.

В откровенном клипе на песню "Massandra" LATEXFAUNA не боялись экспериментировать с форматом и создать что-нибудь новое для отечественной индустрии.

"Давайте без лишней скромности. Мы сняли самый откровенный клип в истории украинского шоу-бизнеса. Теперь вы понимаете наше жизненное кредо "лизать мед прямо с улья", а кто этого не делает, тот – бедняга, сорян", – прокомментировали видеоработу музыканты.

Проект украинцев оказалась рядом с клипами всемирно известных звезд, среди которых: Леди Гага, Бруно Марс, Билли Айлиш и многие другие.

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