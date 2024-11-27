Вокруг 'Холостяка 13' разгорелся громкий скандал из-за участницы, которая дружит с россиянками

Романтическое реалити-шоу свиданий "Холостяк 13", главным героем которого стал ветеран российско-украинской войны Александр "Терен" Будько, не обошлось без громких скандалов. Оказалось, что участница проекта, которая вылетела в четвертом выпуске, модель Елизавета Луцюк дружит с россиянками и по возможности встречается с ними даже во время полномасштабной войны.

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На товарищей блогера из страны-агрессора обратила внимание одна из пользователей соцсети X. Листая профиль претендентки на сердце общественного деятеля, девушка наткнулась на фотографию, сделанную в 2023 году, где Луцюк отдыхает с двумя российскими моделями.

"Одна из участниц проекта "Холостяк", где главным героем является ветеран войны, дружит и тусит с россиянками во время полномасштабного вторжения. Вот тебе и сезон об искренности и социальной миссии. Я ей написала коммент. И она, конечно, через секунду его стерла", – написала юзерша.

После первого негатива в свою сторону Елизавета Луцюк удалила скандальный пост. Однако пользователь X успела сделать скриншоты публикаций. Она перешла на профили подруг модели, которых она обозначила на фотографии, и увидела, что на их аккаунтах четко указано, что они из России. К тому же у девушки сохранилось фото комментария, который быстро удалили блоггер.

"Я извиняюсь, а вам как окей было тусить с россиянами во время полномасштабного вторжения и при этом идти на проект к ветерану, который из-за тех же россиян потерял две ноги? Лицемерие и низость высшего уровня просто. СТБ, а вы уже в таком "социальном" сезоне могли бы лучше проверять людей. Потому что здесь даже осинтером не надо быть", – писала девушка.

Дружба Елизаветы Луцюк с россиянами вызвала сильное возмущение у украинцев. Под постом девушки стало появляться много негативных комментариев.

"Самое время с подружками россиянками ехать тусить".

"Вас подружки россиянки в шутку называли "хохлушкой"? Вам не было противно в 2023 году?"

"Да, что там по дружбе с русскими? Скажи мне кто твой друг, а я скажу кто ты. Как можно "зависать" с прошм*ндовками из РФ, а потом пробовать строить отношения с ветераном войны?"

Напомним, Елизавета Луцюк покинула проект "Холостяк" в четвертом выпуске. Девушка не получила желанную розу от Александра Будько, ведь, по его мнению, блоггер совсем не интересовалась его личностью.

В соцсетях модель прокомментировала свой вылет из шоу. Диджейка отметила, что последняя неделя на проекте далась ей очень сложно, а из-за напряженной атмосферы она столкнулась с сомнениями в себе.

"На моей последней церемонии роз я действительно почувствовала боль, которая очень видна по моим глазам. Я была всегда искренней и настоящей, поэтому было очень досадно, что в этот раз тоже не сложилось", – написала участница.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что участница "Холостяка 13" Инна Белень прокомментировала первый скандал на шоу.

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