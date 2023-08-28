Впервые на передовой побывал в 13 лет: в боях за Украину погиб участник Х-фактора, который сам писал песни. Фото

На фронте погиб участник девʼятого сезона шоу "Х-Фактор" (СТБ) Савелий Федан из Энергодара. Парень с первых дней полномасштабной войны защищал Украину от оккупантов с оружием в руках.

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Исполнителю-военному был всего 21 год. О его героической смерти сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов в своем Telegram-канале.

"Мы будем помнить Савелия таким: талантливым и светлым юношей с несокрушимым кодексом чести, искренним патриотом Украины, который всегда верил в будущее своей страны и, не колеблясь, встал на ее защиту", – прокомментировал гибель молодого бойца Орлов.

Савелий впервые побывал на фронте в 13 лет. Тогда он втайне от своей семьи поехал петь на концертах для военных с другими волонтерами. Уже тогда он решил, что свяжет свою жизнь с военным делом, а потому поступил в лицей "Защитник", а затем в Одесскую Военную академию.

Тем не менее, музыка никогда не отпускала парня. На "Х-Фактор" он пошел в 16 лет, где презентовал судьям авторскую песню под названием "Україна". Это был рэп-признание родной стране в любви и верности. Он написал его после поездки на Донбасс.

"Песню "Україна" написал после поездки на восток государства. Пытался передать те чувства, которые меня переполняли. Вообще практически все мои произведения появляются после каких-то значимых событий в моей жизни", – рассказывал Федан.

Тогда 16-летнему вокалисту все судьи сказали "Да". Однако стать известным автором песен и рэпером Савелию не судилось. 24 февраля 2022-го он отправился на фронт, где героически погиб в августе этого года.

Ранее OBOZREVATEL писал об украинских актерах, которые погибли на фронте, защищая независимость и целостность Украины. Подробности – в нашем материале.

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