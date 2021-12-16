Новое тату Селены Гомес озадачило фанатов. Как выглядят все 16 татуировок певицы и что означают

Популярная американская певица и актриса Селена Гомес сделала новую татуировку, которая озадачила ее поклонников. Фанаты попытались угадать, что изображено на спине звезды.

Соответствующее фото разместили в Instagram на странице тату-салона. К слову, это уже 16 татуировка на теле певицы (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На опубликованном фото Селена Гомес загадочно стоит спиной к камере, продемонстрировав новую татуировку. Изображение видно не четко, поэтому поклонники стали гадать, что там показано.

"Нам нужен крупный план, хочу подробнее рассмотреть произведение", "Это роза?", "Может ловец снов?", "Покажите поближе", "Это цветок?", "Это навсегда или для проекта?", "Вау", "Красиво", "Новая татуировка красивая", "Сексуальная", "Легенда", "Покажите ближе", – пишут люди.

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Отметим, что за всю жизнь Гомес сделала 16 татуировок. Первая была в 2012 году на правом запястье. Она изобразила тогда музыкальную ноту. Затем сделала число 76 римскими цифрами на затылке.

На правом бедре у нее написано "Бог, укрепляющий меня", а на левом есть тату в память о том, как встретила одного из лучших друзей.

Еще у певицы набита татуировка на шее – строчная буква "G" в честь своей сестры Грейси, а также на спине есть фраза "Люби себя в первую очередь".

Седьмое по счету изображение, спрятанное на теле артистки, находится на правой ноге. Там написано "солнечный свет". В 2017 году Гомес и ее подруги Алиша Бо и Томми Дорфман сделали парные тату.

Через год певица набила цифру "1" вместе с лучшей подругой, и в тот же день с другими друзьями сделала цифру "4".

Одиннадцатой татуировкой стала маленькая стрела, которую она сделала вместе с актрисой Джулией Майклс. Самое большое изображение Селены находится на бедре – молитвенные руки.

Кроме того, знаменитость подписала дату пересадки почки на тыльной стороне правой руки, и сделала слово "Rare" (название ее третьего сольного альбома) на шее.

Из недавних тату на теле Селены Гомес – маленький крестик на левой ключице, которую сделала в апреле 2021 года, а также новая, на спине.

Коротко о знаменитости:

Селена Гомес – 29-летняя американская певица и актриса родом из Техаса (США). Популярность получила еще в детстве, играя роли в разных шоу от The Walt Disney Company. Также известна по фильмам: "Программа защиты принцесс" (2009), "Волшебники из Вэйверли Плэйс в кино" (2009), "Рамона и Бизус" (2010), "Монте-Карло" (2011), "Отвязные каникулы" (2012), "Погнали!" (2013), "Дождливый день в Нью-Йорке" (2019) и ругие. Известные хиты певицы – "Love You Like A Love Song", "Wolves", "Look at Her Now", "Naturally" и другие.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Селена Гомес стала главной героиней сентябрьского номера ELLE 2021 года. В новой фотосессии она предстала в образе Мэрилин Монро.