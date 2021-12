Новое тату Селены Гомес озадачило фанатов. Как выглядят все 16 татуировок певицы и что означают

Селена Гомес – 29-летняя американская певица и актриса родом из Техаса (США). Популярность получила еще в детстве, играя роли в разных шоу от The Walt Disney Company. Также известна по фильмам: "Программа защиты принцесс" (2009), "Волшебники из Вэйверли Плэйс в кино" (2009), "Рамона и Бизус" (2010), "Монте-Карло" (2011), "Отвязные каникулы" (2012), "Погнали!" (2013), "Дождливый день в Нью-Йорке" (2019) и ругие. Известные хиты певицы – "Love You Like A Love Song", "Wolves", "Look at Her Now", "Naturally" и другие.