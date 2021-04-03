Возвращение участницы на "Холостяк" вызвало ажиотаж в сети: как отреагировали

В пятницу, 2 апреля, на телеканале СТБ вышел пятый выпуск романтического реалити "Холостяк 11", в котором Михаил Заливако попрощался еще с одной участницей. Также в этом выпуске стало известно о возвращении одной из участниц – 28-летней Анны Богдан (Сторожук).

Девушка отсутствовала в предыдущих выпусках из-за того, что подхватила коронавирусную инфекцию. Однако Анна время не теряла, и не смотря на болезнь она общалась с Холостяком Михаилом Заливако в онлайн-формате.

Участницы реалити были не в восторге от возвращения Анны на проект, и надеялись, что она не скоро появится на проекте. Несмотря на свое отсутствие на шоу девушка заняла место рядом с другими участницами и даже получила заветную розу от Михаила.

Анна Богдан вернулась на проект "Холостяк-11". Instagram "Холостяк"

В сети возвращение Анны Богдан вызвало настоящий ажиотаж: пользователи сети остались не в восторге от решения Михаила оставить участницу на проекте.

"Мне кажется кроме себя она никого не любит, и на проект пришла просто за очередным спонсором", "Уже забыла о ней, лучше бы уже не возвращалась", "Ничего хорошего", – писали в комментариях в Instagram.

Комментарии в сети под публикацией. Instagram "Холостяк"

Комментарии пользователей сети в Instagram. Instagram "Холостяк"

В Instagram прокомментировали возвращение на проект Анны Богдан. Instagram "Холостяк"

В сети прокомментировали возвращение на проект Анны Богдан. Instagram "Холостяк"

Комментарии в сети под публикацией в Instagram. Instagram "Холостяк"

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