Повернення учасниці на "Холостяк" викликало ажіотаж в мережі: як відреагували

У п'ятницю, 2 квітня, на телеканалі СТБ вийшов п'ятий випуск романтичного реаліті "Холостяк 11", в якому Михайло Залівако попрощався ще з однією учасницею. Також в цьому випуску стало відомо про повернення однієї з учасниць – 28-річної Анни Богдан (Сторожук).

Дівчина була відсутня в попередніх випусках через те, що підхопила коронавірусну інфекцію. Однак Анна час не втрачала, і не дивлячись на хворобу вона спілкувалася з Холостяком Михайлом Залівако в онлайн-форматі.

Учасниці реаліті були не в захваті від повернення Анни на проєкт, і сподівалися, що вона не скоро з'явиться на проекті. Попри відсутності на шоу дівчина зайняла місце поруч з іншими учасницями і навіть отримала заповітну троянду від Михайла.

Анна Богдан повернулася на проєкт "Холостяк-11". Instagram "Холостяк"

У мережі повернення Анни Богдан викликало справжній ажіотаж: користувачі мережі залишилися не в захваті від рішення Михайла залишити учасницю на проєкті.

"Мені здається крім себе вона нікого не любить, і на проєкт прийшла просто за черговим спонсором", "Уже забула про неї, краще б уже не поверталася", "Нічого хорошого", – писали в коментарях в Instagram.

Коментарі в мережі під публікацією. Instagram "Холостяк"

Коментарі користувачів мережі в Instagram. Instagram "Холостяк"

У Instagram прокоментували повернення на проєкт Анни Богдан. Instagram "Холостяк"

У мережі прокоментували повернення на проєкт Анни Богдан. Instagram "Холостяк"

Коментарі в мережі під публікацією в Instagram. Instagram "Холостяк"

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL :