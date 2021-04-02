"Холостяк 11": смотреть пятый выпуск онлайн

В пятницу, 2 апреля, на телеканале СТБ покажут пятый выпуск романтического реалити "Холостяк 11". Главный герой Михаил Заливако продолжит свое знакомство с участницами и подготовит для них новые романтические свидания.

OBOZREVATEL будет следить за прямым эфиром и расскажет о всех самых интересных событиях.

Как прошел четвертый выпуск шоу

В прошлую пятницу стало известно, что главный герой попрощался сразу с двумя участницами: Анной Гузеевой и Викторией Завгородней. Он побывал с одной из них на групповом свидании, а также участницы попали на настоящий бал. Но были моменты, когда красотки разочаровали Михаила.

Первой проект покинула Анна. Во время группового свидания девушка проявила инициативу и поцеловала Михаила, однако после этого очень любезно общалась с его другом Сергеем и интересовалась его жизнью.

Следующей домой ушла Виктория. Во время личного общения с "холостяком" девушка не смогла открыться и показать свое истинное лицо, быть искренней.

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