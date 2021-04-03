"Холостяк 11" на СТБ: кто покинул шоу в пятом выпуске

В пятницу, 2 апреля, на телеканале СТБ показали пятый выпуск романтического реалити "Холостяк 11". Главный герой Михаил Заливако попрощался с еще одной участницей – Александрой Миколюк.

Он объяснил, что принял такое решение, потому что ему не хватало искренности в общении с девушкой. По словам "холостяка", она "хотела казаться, а не быть". Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Я хочу сказать ему спасибо за все. Это бесценный для меня опыт, ведь теперь я поняла, куда мне нужно двигаться дальше и в какую сторону развиваться. Я желаю ему найти любовь на этом проекте. Удачи!" – произнесла на прощание Александра.

В пятом выпуске экс-участница была на групповом свидании с Михаилом и Анной.

В конце их встречи Заливако рассекретил, что отныне не будет дарить розы во время свиданий. Их девушки смогут получить непосредственно на церемонии.

Как сообщал OBOZREVATEL: