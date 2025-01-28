'Возможно, он уже умер': Ефросинина впервые назвала режиссера, который домогался ее

Украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая недавно призналась, что 27 лет назад столкнулась с домогательствами со стороны режиссера одного из шоу, впервые рассекретила его имя. По словам знаменитости, этим мужчиной был Вячеслав Матвеев.

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Об этом 45-летняя журналистка рассказала в комментарии для проекта "Сніданок з 1+1". Она добавила: если бы обидчик до сих пор имел определенное влияние в медийном пространстве, то давно бы заговорила о неприятном инциденте, однако сейчас ведущая даже не знает, не оборвалась ли его жизнь.

"У каждого есть свой Талашко, Белоус, режиссер. Я могу назвать его фамилию. Его фамилия была Матвеев. Это никому ни о чем не говорит. Возможно, он уже умер. Он был режиссером одного проекта. Поверьте мне, если бы это был влиятельный человек и многое делала сейчас в нашей медийной системе, я бы давно раскрыла его имя. Это была моя личная травма", – высказалась журналистка.

Следует отметить, что первым шоу, где работала Маша Ефросинина, был проект "Щасливий дзвінок". Режиссерами программы были Игорь Щербаков и Вячеслав Матвеев, и, как оказалось, последний домогался до ведущей, которой в то время было 18 лет.

Напомним, Маша Ефросинина решилась рассказать о травмирующем инциденте на фоне скандала с педагогом университета им. Карпенко-Карого, Андрея Билоуса, которого обвинили в сексуальных притязаниях и непристойных сообщениях студенткам. В своих соцсетях журналистка отметила: впервые встретилась с Матвеевым, когда подруга пригласила ее присоединиться к команде шоу, где работала сама. Она должна была стать администратором, однако продюсер увидел в ней необычную для тогдашнего телевидения энергию, поэтому ее посадили в кадр, чтобы она принимала звонки от зрителей. Однако такое решение не понравилось Матвееву, поэтому он, по словам звезды, превратил ее жизнь в ад.

"Однажды он взял меня за шею и впился в мои губы своим мерзким вонючим от сигарет ртом, пробивая мои сжатые зубы своим длинным шершавым языком. Параллельно пытаясь залезть мне под трусики своими засохшими пальцами. Хотелось блевать. Я сбежала. Никому ничего не говорила", – отметила журналистка.

Маша Ефросинина отметила, что жертвы подобных обстоятельств обычно скрывают такие случаи, чтобы защититься от позорных обвинений. Однако она призвала всех людей, попадавших в неприятные инциденты, не молчать, чтобы прервать ложный круг издевательств.

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