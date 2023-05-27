Возбудили уголовное дело: поклонник РФ Роджер Уотерс из Pink Floyd выступил в костюме в нацистском стиле. Фото

Бывший участник английской группы Pink Floyd Роджер Уотерс, который яро поддерживает Россию в войне, спровоцировал скандал на выступлении в Берлине. Он вышел на сцену в столице Германии 17 мая в костюме, напоминающем форму нацистского офицера. Его обвинили в разжигании ненависти и начали уголовное расследование по подозрению в подстрекательстве людей.

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Как передает Jewish News, во время шоу 79-летний музыкант был одет в длинную кожаную куртку с красной повязкой и эмблемой из двух скрещенных молотков, напоминающей свастику. Известно, что в Германии запрещены нацистская символика и униформа (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

По словам полиции, наряд Уотерса "может одобрять, прославлять или оправдывать насильственное и своевольное правление нацистского режима способом, который оскорбляет достоинство жертв и тем самым нарушает общественный порядок". Она сообщила, что после завершения расследование дело будет передано в прокуратуру Берлина для правовой оценки.

На этом фейлы артиста не закончились. Со сцены британский рокер сравнил смерть палестинской журналистки "Аль-Джазиры" Ширин Абу Аклех со смертью еврейской девочки Анны Франк, которую убили во время Холокоста. МИД Израиля отреагировало на этот момент, написав в Twitter: "Доброе утром всем, кроме Роджера Уотерса, который провел вечер в Берлине (да, в Берлине), оскверняя память Анны Франк и 6 миллионов евреев, убитых в Холокосте".

Роджер Уотерс после скандала заявил, что в этом костюме он выступал и в других городах. Он считает – его хотят оклеветать и выставить антисемитом.

Напомним, группа Pink Floyd поддерживает Украину, в отличие от Уотерса. Он ранее подчеркивал, что президент Владимир Зеленский и украинцы "перешли множество красных линий, которые в течение ряда лет были четко обозначены РФ". Также он удивил мир, сказав, что если Украина не прекратит войну на условиях Путина, нам придется сражаться до последней человеческой жизни.

Ранее OBOZREVATEL рассказал, что лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн упал со сцены на состоявшемся в Вильнюсе концерте. Это произошло почти бесшумно, потому на конфуз никто не обратил внимания.

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