''Вова отдает Надю, но забирает детей'': фанаты потроллили Дантеса за кадр с сыном Кацурина

Украинский певец и юморист Владимир Дантес (настоящее имя – Владимир Гудков) хорошо ладит с детьми своей новой возлюбленной Даши Кацуриной. Шоумен поделился с поклонниками милой фотографией с маленьким сыном бизнес-вумен и вызвал бурную дискуссию в сети. Подписчики не упустили возможности подшутить над украинцем.

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Новый кадр Дантес распространил в Instagram. На нем знаменитость держит одной рукой полуторагодовалого Ивана – младшего ребенка Даши и Миши Кацуриных. Певец для прогулки выбрал худи в цветочный принт, брюки цвета хаки и кепку с голубым козырьком (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Фолловеры Владимира, как и сам мужчина, обладают шикарным чувством юмора, потому оставили забавные комментарии под постом. "Что за малой? Это сын?", "Это сын Кацурина, там бартер. Вова отдает Надю, но забирает детей", "А сколько весит малыш?", "Выражение лица Кацурина, видя сына в руках Дантеса", "Никто никогда не подумал бы, что когда-то увидит Вову с ребенком", "Держи крепче пацана, а то Кацурин настучит", – пишут фаны.

К слову, в публикации экс-партнер Нади Дорофеевой поразмышлял о честности и том, почему люди часто обманывают себя. Дантес признался – он не может честно ответить на вопрос, все ли у него нормально. Кроме шуток, подписчики звезды рассказали под снимком о наболевшем.

Напомним, бывшая жена ресторатора Миши Кацурина в браке родила двоих детей – дочь Александру и наследника Ивана. Вместе с мужем Даша открыла в столице три ресторана – "Китайский Привет", "Тайский Привет" и "Вьетнамский Привет".

Ранее OBOZREVATEL писал, что Надежда Дорофеева выпустила песню "Вотсап", которую для нее написал Михаил Кацурин. Бывшая солистка "Время и Стекло" спела о любви на расстоянии, в том числе между военнослужащими и их избранницами в условиях войны.

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