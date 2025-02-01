'Воспринималось как рагульство': арт-обозреватель объяснила, почему антивоенные акции на красных дорожках вредят Украине

Журналистка Лена Чиченина объяснила, почему смелые антивоенные акции украинцев на красных дорожках довольно часто оказывают негативный эффект на международную аудиторию и вредят Украине. Арт-обозреватель вспомнила поступки блоггера Илоны Чернобай и модели Алины Байковой, которые на Каннском кинофестивале пытались привлечь внимание к кровавой войне, которая идет на наши Родине, драматическими протестами, и отметила: их деятельность была абсолютно неправильной, поскольку представители иностранных государств воспринимали подобное поведение как дикость.

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Об этом она рассказала в интервью на YouTube-канале Алины Доротюк. Медийщик отметила, что отечественным деятелям культуры следует очень тщательно подбирать риторику для коммуникации с мировой аудиторией, чтобы правильно донести необходимый месседж.

"Хочу вспомнить два случая на Каннском кинофестивале. Две наши девушки сделали акции: одна облилась краской, а другая пришла в футболке с надписью "Fuck you Putin". Каждый раз, когда я говорила с людьми, занимающимися дипломатией, они говорили, что это ужасные поступки. Такого нельзя было делать. Именно на красной дорожке элитного Каннского кинофестиваля, где все ходят с раскрытыми пальчиками, это воспринималось как рагульство. Эти поступки подействовали классно на нас, украинцев, мы девушек поддержали, но на целевую аудиторию это подействовало не так", – высказалась арт-обозреватель.

По словам Лены Чичениной, негативно повлиять на Украину могут и попытки отечественных художников закенселить русскую культуру за рубежом. Дело в том, что мировая аудитория достаточно либеральна, поэтому когда звучат слова о том, что например Чайковского или Достоевского надо "отменить", то это воспринимается как дикость.

"Нужно выбирать другую риторику. К этому не стоит относиться эмоционально. Надо подходить рационально, закрыв все свои боли. Ты просто должен понимать, как здесь в Германии или Франции нужно говорить, какие тезисы будут восприниматься. Вот это им и рассказывать", – отметила журналистка.

Напомним, в 2023 году на красной дорожке международного кинофестиваля в Каннах украинская блоггер и фитнес-тренер Илона Чернобай устроила драматический протест против российской агрессии. Она появилась на торжественном мероприятии в желто-голубом наряде, а в декольте пронесла искусственную кровь. В один момент она предстала перед фотографами и облилась красной жидкостью из пакета. К демонстрантке быстро подбежали охранники и резко вытолкали ее с мероприятия

Вскоре привлечь внимание к кровавой войне в Украине решила и супермодель Алина Байкова. Она посетила красную дорожку Каннского кинофестиваля в футболке с надписью "Fuck you Putin". Сначала девушка скрыла символический наряд под пальто, однако когда показала одежду, ее сразу обступили охранники. Они заставляли украинку прикрыть надпись, пытались застегнуть ее верхнюю одежду и всячески прикрывали собой девушку.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что украинская модель Алина Байкова в свой день рождения унизила Путина, а затем побегала по Парижу с сине-желтой лентой.

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