Украинская модель Алина Байкова в свой день рождения унизила Путина, а затем пробежалась по Парижу с сине-желтой лентой. Фото

Всемирно известная украинская супермодель Алина Байкова в свой день рождения, который отмечала 5 сентября, выгуляла в Париже смелый патриотичный аутфит. Она надела футболку с нецензурной надписью Fuck you Putin, что переводится как "Иди на**й, Путин".

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Красноречивое послание к президенту страны-террористки увидели не только жители и гости Парижа, но и многомиллионная аудитория Байковой в Instagram, где она и разместила фото в своем образе. За 34-летней звездой подиумов в соцсетях следит больше 4 миллионов интернет-пользователей со всего мира.

Футболка в сине-желтых цветах – это дело рук отечественного бренда Vip Luxury Edition. В их коллекциях много креативных моделей с английскими надписями-посланиями Путину и России в целом. Байкову можно назвать амбассадором бренда, поскольку она регулярно появляется в их одежде на публичных мероприятиях.

Кроме того, модель устроила патриотическую утреннюю пробежку. Она показала, как пробегает на фоне знаменитых парижских пейзажей с сине-желтой ленточкой на груди своего спортивного топа.

Отметим, это не первый случай, когда Байкова появляется на публике в футболке с надписью Fuck you Putin. Ранее она устроила смелую акцию на Каннском кинофестивале, чтобы привлечь внимание к войне в Украине. Когда модель пыталась снять пальто, чтобы все могли увидеть ее обращение к российскому диктатору, ее сразу же обступили охранники. Все подробности – в нашем материале.

А на неделе моды в Нью-Йорке звезда подиумов появилась в красочном вязаном мини-платье, на котором красовалось послание российскому диктатору.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Алина Байкова возмущена поведением своей коллеги, известной бразильской модели Марианы Фонсеки. 33-летняя брюнетка появилась на Каннском фестивале с сине-желтой лентой в поддержку Украины, а потом похвасталась обложкой российского журнала Numero, для которой позировала в эпатажном образе.

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