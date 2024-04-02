Воплотили мечту: родные Светланы Семейкиной и Кристины Спицыной, которых убила российская ракета, официально представили первую песню музыканток

Родные музыканток Светланы Семейкиной и Кристины Спицининой, выступавшие как группа "Similar.Girls" и погибшие в результате ракетного удара по Запорожью 9 августа 2023 года, официально выпустили неопубликованную песню девушек "Вогонь вже не горить". Они активно помогали Вооруженным Силам Украины, поэтому за преданность делу даже получили премию посмертно.

Песню "Вогонь вже не горить" девушки создали весной 2022 года, но так и не успели записать студийную версию. Это событие должно было состояться в августе 2023 года. Как отмечает MUZVAR, они уже пробовали выполнять ее своей группой на репетициях.

"У нас остались записи из прямых эфиров и репетиции из актового зала. Именно из них были вырезаны голоса, именно на эти голоса были записаны друзьями девушек гитары и барабаны. Песня создавалась в течение около 2 месяцев в студии звукозаписи", – сообщили родные Светланы и Кристины, которые хотели воплотить их мечту в жизнь.

В композиции девушки высветили русско-украинскую войну, не минуя и кровавые события в Мариуполе в начале полномасштабного вторжения. Прослушать ее можно официально на стриминговых сервисах Spotify, Apple Music и Youtube Music.

Как мы ранее отмечали, музыкантки получили премию Muzvar Awards-2023 посмертно за преданность делу. Их награды забрали близкие – отец Светланы и брат Кристины. Как отмечает источник, соответствующим событием организаторы почтили память не только девушек из Запорожья, но и всех погибших в результате войны деятелей культуры.

Напомним, Светлана Семейкина и Кристина Спицына ушли из жизни 9 августа 2023 года во время ракетного удара россиян по Запорожью. В тот момент музыкантки собирали вещи, но не успели уйти с места, где выступали.

"Вот они спели последнюю песню, начали собирать инструменты, колонки. Им помогал парень Светланы. А девушки в это время отошли в сторону – и прилетела ракета. Парень выжил, а они погибли", – рассказал директор Матвеевского дома культуры Александр Федько.

С началом полномасштабного вторжения они ездили по разным городам Украины, давали небольшие концерты, выступали перед воинами, собирали средства на ВСУ. В частности, родители музыканток тоже военные.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Светлана Семейкина и Кристина Спицына учились в одной школе и были лучшими подругами. В результате ракетного удара 18-летняя Светлана погибла на месте. 21-летняя Кристина боролась за свою жизнь, но на следующий день скончалась в больнице. Музыканток похоронили вместе на местном кладбище.

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