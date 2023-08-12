На Запорожье простились с молодыми певицами, погибшими вследствие ракетного удара РФ. Фото

В пятницу, 11 августа, в селе Матвеевка Запорожской области провели в последний путь девушек-певиц Светлану Семейкину и Кристину Спицину, которых убила российская ракета во время обстрела областного центра 9 августа. Их как лучших подруг похоронили вместе на местном кладбище.

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Об этом сообщает "Суспільне" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца). Девушки учились в одной школе, Светлана подружилась с Кристиной, которая была старше на два года. Их объединило совместное хобби – музыка, и с тех пор они стали близкими подругами.

"Они вели прямые эфиры в Тик-токе, ездили по Запорожью, собирали деньги на ВСУ. Ездили в Днепр, в Киев, тоже там выступали, собирали деньги, пели украинские песни", – рассказала одноклассница Светланы.

В тот злосчастный день девушки тоже выступали под открытым небом в Запорожье. Но все оборвала российская ракета Х-35. Знакомые рассказывают, что Светлана сидела ближе к взрыву, а Кристина сзади.

Вследствие ракетного удара РФ 18-летняя Светлана погибла на месте. 21-летняя Кристина боролась за свою жизнь, но на следующий день скончалась в больнице, медики не смогли ее спасти.

"Я начал звонить, они не брали трубку, то есть, это наверное, минута-две после прилета. На пятый-шестой раз она взяла трубку. 6 секунд этот звонок был, но она ничего не смогла сказать", – рассказал парень Кристины Олег Зайцев. Они были вместе почти пять лет.

Проститься с Кристиной Спицыной и Светланой Семейкиной пришли их родственники и близкие, а также коллеги, которые делили с девушками сцену.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В результате ракетного удара по Запорожью погибли музыкантки Светлана Семейкина и Кристина Спицына. Девушки создали дуэт "Similar girls" и стали участниками "cover band "Gems".

– 9 августа певицы как раз закончили свой концерт возле супермаркета и собиралась домой, когда прогремел взрыв. Подробнее о девушках и их трагической гибели читайте в нашем материале.

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