Волочкова рассказала о романе с Джимом Керри

Российская балерина, танцовщица и общественная деятельница Анастасия Волочкова призналась, что у нее был роман с известным американским актером Джимом Керри. Детали их отношений звезда не раскрывает, однако утверждает, что на данный момент актер ее лучший друг.

По словам Волочковой, она познакомилась с Керри в 2003-м году, когда тот прилетел в Москву ради спектакля "Жизель", где танцевала звезда. В тот день они прогулялись по столице и между артистами завязалась дружба, рассказывала Волочкова шоу "Секрет на миллион".

"Был у меня роман с Джимом Керри и очень хорошие отношения сохранились до сих пор", – заявила балерина.

Позже между знаменитостями возникли романтические отношения, к тому же, Анастасия не отрицает, что у нее был секс с Керри. По словам балерины, она была не готова переезжать в Лос-Анджелес, а актер не мог оставить работу в Голливуде.

Коротко о знаменитости: Анастасия Волочкова родилась 20 января 1976 года в семье Юрия Федоровича Волочкова, чемпиона Советского Союза в мужском парном разряде и Тамары Владимировны Антоновой – гида-экскурсовода по Санкт-Петербургу. В своих интервью звезда признавалась, что мечтала о профессии балерины с 5 лет. С тех самых пор, как однажды мама сводила ее на балет "Щелкунчик" в Мариинский театр.

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