Волочкова розповіла про роман з Джимом Керрі

Російська балерина, танцівниця і громадська діячка Анастасія Волочкова зізналася, що у неї був роман з відомим американським актором Джимом Керрі. Деталі їх стосунків зірка не розкриває, однак стверджує, що на даний момент актор її кращий друг.

За словами Волочкової, вона познайомилася з Керрі 2003-го року, коли той прилетів до Москви заради вистави "Жизель", де танцювала зірка. В той день вони прогулялися по столиці і між артистами зав'язалася дружба, розповідала Волочкова шоу "Секрет на мільйон".

"Був у мене роман з Джимом Керрі та дуже хороші стосунки збереглися досі", – заявила балерина.

Пізніше між знаменитостями виникли романтичні стосунки, до того ж, Анастасія не заперечує, що у неї був секс з Керрі. За словами балерини, вона була не готова переїжджати в Лос-Анджелес, а актор не міг залишити роботу в Голлівуді.

Коротко про знаменитість: Анастасія Волочкова народилася 20 січня 1976 року в родині Юрія Федоровича Волочкова, чемпіона Радянського Союзу в чоловічому парному розряді і Тамари Володимирівни Антонової – гіда-екскурсовода по Санкт-Петербургу. У своїх інтерв'ю зірка зізнавалася, що мріяла про професію балерини з 5 років. З тих самих пір, як одного разу мама зводила її на балет "Лускунчик" в Маріїнський театр.

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