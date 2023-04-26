'Полное дно': госсекретарь МОЗ Солодка записала ремикс трека группы Антитела без их согласия, в сети негодуют. Видео

Около недели назад в YouTube появился так называемый "ремикс" на песню украинской группы Антитела "Фортеця Бахмут". Госсекретарь Минздрава Инна Солодка переделала отдельные отрывки трека, создав коллаборацию з бендом. И все бы ничего, если бы фронтмен группы Тарас Тополя знал о таком "сотрудничестве" с чиновницей.

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Клип опубликовали в YouTube-канале под названием "Інна Sweety & Антитіла", на который подписаны всего 4 человека. В ролике Солодка в военной форме поет в унисон с Антителами. Кроме того, она добавила свои фрагменты с речитативом (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Поклонники Тараса Тополи возмутились, найдя на просторах интернета "творение" чиновницы. Они обратились к музыканту, который подтвердил, что видеомикс не был согласован с группой. "Скажите, пожалуйста, этот клип был согласован с вами, вашей командой?", – написал подписчик певца. Знаменитость ответил: "Конечно, нет. Пожалуйтесь, так не должно быть".

OBOZREVATEL обратился к Тарасе Тополе за комментарием, однако на момент публикации материала он не отреагировал.

"Есть официальный ответ от группы Антитела. С ними не согласовано, можно жаловаться в YouTube на нарушение авторских прав", "Какое дно. В стиле "раша караоке" подарок на день рождение. Ничего святого. Не хочу иметь такую чиновницу за мои налоги", "Какое дерьмо. Еще и, вероятно, не согласовано с правообладателем", "Стыдоба. Займитесь своими прямыми обязанностями, а не пародиями", – пишут украинцы под "ремиксом".

Cама Инна Солодка никаких комментариев по поводу данной работы не дала. Однако у нее интересуются если она создала такое видео, почему не публикует у себя на странице и кто проспонсировал "творение".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что имя Милы Нитич использовали для защиты церкви УПЦ МП в Хмельницкой области. В списках нашли подпись артистки, однако она на тот момент находилась в Киеве и не могла проголосовать за служение на "старославянском языке с украинским акцентом".