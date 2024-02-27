'Война России против Украины должна закончиться в Крыму': Ахтем Сеитаблаев указал на знаковый исторический факт

Украинский режиссер и актер крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев назвал знаковый исторический факт, который, по его мнению, указывает на то, что война с Россией закончится именно в и.о. Крыму. В бою за полуостров оккупанты потерпят поражение, уверен кинодеятель.

Такое мнение он высказал в комментарии Freedom во время "Крымского форума 26-2-14". Ахтем Сеитаблаев считает, что украинцы должны бороться с оккупацией всеми возможными методами.

По его мнению, чем больше времени Крым остается под влиянием России, тем более серьезной трагедией это становится для украинцев.

"Одна из самых страшных вещей, которая может произойти в жизни человека, это когда твои дети воспитаны твоим врагом. Я сейчас говорю не о своих детях конкретно, но все украинцы – наши дети. Считаю, что помнить о том, что Крым оккупирован, – это признак человека, у которого есть эмпатия, совесть, достоинство и вера в справедливость", – объяснил Ахтем Сеитаблаев.

Кинорежиссер отметил исторический факт, который играет на руку украинцам.

"Война России против Украины началась с Крыма, и она должна закончиться в Крыму полным поражением агрессора. И напомню, что никакой крымской войны Россия не выигрывала, проигрывает и эту", – резюмировал актер крымскотатарского происхождения.

Напомним, что накануне президент Украины обратился к народу в связи с Днем сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и Севастополя. Глава государства отметил, что Украина должна отстаивать фундаментальное право крымскотатарского народа жить в своем доме.

Ранее OBOZ.UA писал, что Ахтем Сеитаблаев рассказал о смерти побратима, в свое время защищавшего Донецкий аэропорт. Актер посвятил ему трогательный пост.

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