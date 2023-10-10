'Честь для меня было вас знать': актер-воин Ахтем Сеитаблаев рассказал о смерти сослуживца. Фото

Известный украинский актер и режиссер крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев после 24 февраля стал пресс-офицером 206 батальона ТРО, а затем начальником службы по связям с общественностью 241-й отдельной бригады ВСУ. Его командиром был легендарный украинский военный, "киборг", защищавший Донецкий аэропорт, Виталий Баранов. 8 октября Герой ушел из жизни, а Сеитаблаев посвятил ему трогательный пост.

Снимок и текст кинематографист обнародовал на личной странице в Instagram. Поклонники знаменитости не могли сдержать слез.

"Комбат... Честь для меня было знать Вас. Спасибо Вам за все. Светлая память", – написал Сеитаблаев, срежиссировавший фильм "Киборги".

Он показал совместное фото с Барановым, где по-дружески с ним приобнимается.

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Поклонники в комментариях оставляют: "Вечная Память. Замечательный Человек с большим сердцем. Мой муж его знал с 2014, вместе защищали Украину на Донбассе. Муж, слава Богу, выжил. Наши соболезнования родным и близким", "Светлая память Герою, низкий поклон", "Не верю... Светлая память", "Вечная память. Царство небесное нашему герою! Ахтем, друг, искренние соболезнования, держись".

Отметим, за личное мужество, добросовестное и безупречное служение украинскому народу и образцовое исполнение воинской обязанности Виталий Баранов был награжден орденами Богдана Хмельницкого III степени (2015) и II степени (2016).

Как сообщал OBOZREVATEL, на фронте, защищая Украину, героически погиб музыкант из Ивано-Франковска, пластун, общественный активист Андрей Чепиль. Он сражался с врагом на Запорожском направлении в составе 47-й отдельной бригады "Магура".

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