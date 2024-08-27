'Война – это ад': голливудская звезда Джейми Ли Кертис напомнила миру, какой страшной ценой украинцам дается независимость

Американская оскароносная актриса Джейми Ли Кертис публично поддержала украинцев на фоне массированного ракетного удара россиян утром 26 августа. Голливудская звезда в который раз напомнила своей почти 6-миллионной иностранной аудитории, что война в Украине все еще продолжается и ежедневно убивает немало воинов.

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Она опубликовала в Instagram фотографии военного фотографа и журналиста Андрея Дубчака и для подписчиков перевела на английский его рассказ. На фотографиях видно окровавленного военного, который защищал Украину под Покровском, но из-за ранения попал в стабилизационный пункт домедицинской службы "Ульф" отдельного батальона "Волки Да Винчи".

"Война – это ад! Независимость – это всегда битва!" – прокомментировала Джейми Ли Кертис.

Человек не смог выжить, хотя за его жизнь непрерывно боролись медики. Он умер из-за тяжелых ранений незадолго до Дня Независимости Украины.

"В стабилизационный пункт домедицинской службы "Ульф" отдельного батальона "Вовки Да Вінчі" его привезли в тяжелом состоянии. Минно-взрывное ранение: многочисленные поражения ноги и проникающие обломки в правую часть головы. Медики сделали все возможное. Его кололи адреналином и реанимировали. Непрямым массажем сердца медики "качали" его, сменяя друг друга, около сорока минут. В коридоре под операционной стояли не задействованные в реанимации и молча ждали. Ждали, чтобы он выжил. Он погиб в День флага. Он погиб в канун Дня Независимости. Он погиб поздно ночью, 23 августа 2024 года", – сообщил фотограф Андрей Дубчак.

Он добавил, что раненых и погибших на фронте немало и работа военных медиков не прекращается ни на минуту.

"После были еще раненые. Трое молодых здоровяков с нетрудными контузиями. Они много шутили и рвались "дать ответку". И уже под утро еще трое с легкими ранениями ног от сброса с дрона. Рассвет 33-го дня Независимости Украины начался для штаба с громкой работы украинской артиллерии по позициям российских войск, наступающих на Покровск", – написал Дубчак.

65-летняя Джейми Ли Кертис с начала полномасштабного вторжения РФ поддерживает украинцев. Она часто публикует посты со щемящим текстом в Instagram, чтобы еще раз напомнить своим поклонникам, что кровопролитная война до сих пор продолжается, хотя в иностранных медиа об этом стали значительно реже писать.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Джейми Ли Кертис поддержала украинцев после массированного ракетного удара России 8 июля, в результате которого пострадала детская больница "Охматдет". Кроме нее, о жестокости россиян написали также Стивен Кинг, Джессика Честейн, Фрэнк Вильде и другие знаменитости.

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