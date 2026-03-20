Воевал на Донбассе и погиб под колесами: как сейчас выглядит помпезная могила певца Ларсона и удалось ли поймать его убийцу

В 2015 году в результате ужасного дорожно-транспортного происшествия погиб украинский певец Сергей Ларкин, который был более известен аудитории под творческим псевдонимом Ларсон. Артиста похоронили на Лесном кладбище в Киеве, а память увековечили помпезным монументом.

На могиле исполнителя разместили памятник, окруженный двумя массивными колоннами. По центру надгробия находится большая фотография Ларсона, на которой выгравирована символическая надпись: "Я не такой, как все...", а на верхней части виднеется его творческий псевдоним. Кадры с места захоронения артиста обнародовали в социальной сети TikTok.

Судя по видео, за могилой Ларсона довольно неплохо ухаживают. Хотя памятник и был немного присыпан снегом, сверкал на солнце и не имел ни одного пятна грязи.

Что известно об артисте и его трагической смерти

Сергей Ларкин родился 3 октября 1977-го в Германии, однако уже в возрасте двух лет вместе с семьей переехал в Киев. Он получил два высших образования – юридически-экономическое и ресторанное, но в конце концов нашел себя в творчестве.

Первые шаги в индустрии шоу-бизнеса исполнитель сделал как участник мужского балета Guys From Heaven. Со временем он решил строить сольную карьеру и начал выпускать композиции под псевдонимом Ларсон. Кстати, певец снимался и в скетч-шоу и нескольких фильмах, самыми популярными среди которых являются "Только любовь" и "Демоны".

У Ларсона была очень четкая гражданская позиция. После начала боевых действий на востоке Украины в 2014 году он начал помогать АТО как волонтер, а позже сам стал на защиту Родины с оружием в руках. Исполнитель нес службу около полугода и даже шутил, что уже стал "киборгом", однако жизнь потерял в мирном Киеве.

17 сентября 2015 года Ларсона сбили на перекрестке вблизи торгово-развлекательного центра "Ультрамарин", когда он ехал на мотоцикле. В результате аварии он получил большое количество серьезных травм, из-за чего был срочно доставлен в больницу. Как отмечали медики, у певца было сильное повреждение костей таза, разрыв мочевого пузыря и кишечника, кроме того, он перенес тяжелый геморрагический шок. К сожалению, в результате ДТП 26 сентября сердце исполнителя остановилось.

Тогда медиа сообщали, что виновницей трагедии якобы была помощница народного депутата Анна Герасимчук. По словам товарищей Ларсона, полиция не задержала женщину, более того, даже не опросила свидетелей. Правоохранители со своей стороны опровергали эти обвинения и отмечали, что зарегистрировали уголовное производство.

Однако позже стало известно, что водителем Caddillac Escalade, который сбил Ларсона, была врач-специалист Ирина Скляренко. Как отмечали очевидцы, после совершения аварии она даже не вышла из авто, чтобы проверить состояние пострадавшего, а очень скоро покинула территорию Украины. Интерпол объявил в розыск убийцу артиста, однако она исчезла с радаров.

