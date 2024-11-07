Наталка Денисенко показала, как встречала мужа-военного после долгой разлуки и что ему приготовила

Украинская актриса Наталка Денисенко показала поклонникам, как встретила своего мужа Андрея Фединчика, который с начала полномасштабной войны встал на защиту Родины. Артистка приготовила любимому много домашних блюд, чтобы отпраздновать воссоединение после продолжительной разлуки.

Видео дня

Трогательными кадрами знаменитость поделилась в своем Instagram. Она шутливо отметила, что когда в ее доме появляется контент "хозяйка", это указывает на возвращение любимого.

Для Андрея Фединчика звездная жена приготовила два горячих блюда: украинский борщ и румяные куриные ножки. Дополнительно Наталья Денисенко сделала "Шубу" и более легкий вариант еды – овощной салат.

Актриса показала щемящее видео, на котором влюбленные крепко обнимают и целуют друг друга после продолжительной разлуки. На запечатленном моменте можно заметить счастливое выражение лица знаменитости.

Наталья Денисенко не была слишком многословна в подписи к видео, поэтому просто оставила смайлик сердечка.

Ранее OBOZ.UA писал, что Наталка Денисенко рассказала о курьезном случае во время представления "Наші Кайдаші", где она играет бабу Палажку.

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