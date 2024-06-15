Военнослужащие разрешения не давали: скандал с Еленой Кравец и брендом белья получил неожиданное продолжение

Скандал вокруг инициативы "Одна за одну" бренда brabrabra, его партнеров и звезды "Квартала 95" Елены Кравец получил неожиданное продолжение. Свое возмущение выразили военнослужащие, чьи прямые цитаты о неудобном белье использовали для рекламы проекта.

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В частности, автор слов о "выпадающей груди", боевой медик "Пиранька" заявила, что ждет от участников скандала объяснений, потому что не давала согласия на использование ее имени и слов. Бренд в блоге уже отреагировал на новый виток возмущения в обществе.

В своих соцсетях Юлия "Пиранька" Мала написала: "Жду ваших объяснений, почему вы пиаритесь на мне и когда я давала вам право говорить от моего имени?"

Более того, использование цитаты не согласовывала и военная Надежда с позывным "Профессор", которая лично написала об этом бренду и опубликовала скриншот.

Бренд белья, который сначала утверждал, что военные дали согласие на то, чтобы от их имени говорили звезды, во время скандала неожиданно для себя выяснил, что на самом деле разрешение у героинь никто не спрашивал.

В недоразумении обвинили плохую коммуникацию между ними и фондами-партнерами, очевидно, и проводившими опросы.

"К сожалению, при согласовании использования цитат во внешней кампании произошло недоразумение между нами и фондами-партнерами. Сейчас со всеми защитницами состоялся диалог", – написали на официальной странице brabrabra.

Как заверил бренд, они перестанут использовать цитаты женщин, не желающих участвовать в инициативе. Тем временем Елена Кравец публично не отреагировала на обращение "Пираньки". На ее странице в комментариях перед подписчиками оправдывается бренд, пока звезда отмалчивается.

Ранее OBOZ.UA писал о подробностях скандала с Кравец и brabrabra. Ее лицо использовали еще в январе прошлого года, однако триггером для общества стали рекламные баннеры в метро и неправильное оформление цитат.

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