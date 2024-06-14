'Почему Елена Кравец говорит за военную?' Украинцев возмутила реклама бренда белья brabrabra, звезда 'Квартала 95' отреагировала

На днях вокруг бывшей актрисы "Квартала 95" Елены Кравец и бренда белья brabrabra разгорелся скандал из-за новой рекламной кампании с благотворительными намерениями. Инициатива "Одна за одну", где известные украинки используют свою медийность для популяризации проблем военных с бельем, вызвала негативную реакцию.

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Причин этому несколько, поэтому бренд вместе с Кравец попытались ответить на упреки украинцев в своих соцсетях. OBOZ.UA решил рассказать обо всех обстоятельствах скандала.

В чем проблема билбордов

Следует объяснить, что эта инициатива не нова. 24 января прошлого года в Instagram brabrabra появилось фото Кравец с двумя цитатами, взятыми из прямой речи военных с позывными "Мать" и "Пиранька".

Обе героини жаловались, что им неудобно выполнять задания в тех комплектах, которые у них есть.

Об этих неудобствах в рекламе рассказывают звезды, ведь они имеют более ощутимое медийное влияние. Такова была идея. Однако она оказалась не слишком понятной.

Еще тогда подписчики бренда раскритиковали решение взять для этого дела фото Кравец и возмутились, почему инициатива не привлекла медийных военных, которых в наше время немало.

Как стало понятно недавно, к мнению критиков brabrabra не прислушался, поэтому в Киеве появилась и офлайн реклама. Увидели ее, например, в метро. Эти фотографии очень быстро распространились в сети и вызвали волну возмущения. На этот раз не только из-за лица Кравец, но и из-за ошибок в написании цитат.

Реакция общества

Исполнительная продюсер и ведущая "Громадського радіо" Ана Море задалась вопросом: "А почему Елена Кравец говорить за военную? Даже если переступить через странное сочетание фото Кравец и цитаты об исполнении обязанностей военной, проглотить формулировки, когда кто-то снова говорить о ком-то, и дойти до "одна за одну", показав, что это посыл о поддержке женщинами в тылу женщин в армии, все равно остается вопрос: а зачем это реализовывать так?"

Проблему украинцы видят не только в идее, но и формулировке цитаты и проблемах с пунктуацией. По мнению многих, такие социальные проекты в военное время необходимо "вылизывать до блеска", особенно когда речь идет о рекламе в общественных местах.

Неправильные формулировки, неудачный дизайн и ошибки лишь отвлекают внимание от проблемы, высказались в сети.

"Я не большой знаток, но почувствовал, что что-то с текстом не то. Уточнил у специалиста. Действительно: фраза составлена так, что это "грудь выполняла обязанность и при этом выпадала", а не женщина-военная исполняла обязанность и имела определенные неудобства", "Сформулировано через ж*пу, словно у груди есть какие-то обязанности. "Говорит за военную" в писаном тексте", "И кома, кома лишняя! Почему успешные бизнесы себе редакторов не берут, я не знаю. Почему мозг себе не берут, тоже не знаю", – говорится в вирусных постах в Facebook.

Реакция бренда и Кравец

Ведущая и brabrabra объединились, чтобы вместе ответить на распространенные недовольные комментарии украинцев.

Как они объяснили, Кравец, а также ведущая Надежда Матвеева, блогерша Даша Квиткова и Ольга Руднева, вызвались принять участие в благотворительном проекте, чтобы предоставить огласку проблемам женщин на передовой. Фото героинь не подошли, ведь могли поставить под удар их безопасность.

Цитату не редактировали, чтобы она оставалась "прямой". Цель проекта – собрать средства на 10 тысяч пар качественного и удобного белья для военных.

Ранее OBOZ.UA писал, что Елена Кравец рассказала об изменениях своего бывшего руководителя из "Квартала 95" и нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.

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