Во время концерта Metallica в Мюнхене ударила молния: ошеломленные фанаты назвали это 'посланием' от погибшего музыканта. Фото и видео

На концерте легендарной группы Metallica в Мюнхене, Германия, произошел необычный инцидент. Поклонники стали свидетелями молнии, эффектно осветившей небо во время исполнения песни "Master Of Puppets".

Фанаты музыкантов увидели в чуде природы послание от погибшего бас-гитариста Клиффа Бертона. Как известно, знаменитость погибла осенью 1986 года во время тура в поддержку альбома Master of Puppets, в который вошла одноименная песня, в результате автокатастрофы.

Концерт прошел 24 мая на мюнхенском Olympiastadion под открытым небом, когда над головой раздался гром. Пользователи сети распространили атмосферное видео выступления, отметив профессионализм артистов. Фанаты даже назвали шоу "самым крутым за всю историю".

Почти 38 лет назад автобус музыкантов следовал из Стокгольма в Копенгаген. Водитель внезапно потерял управление и транспорт рухнул на бок. Во время падения 24-летний бас-гитарист Клифф Бертон наполовину выпал из окна автобуса. Артист посмертно включен в Зал славы рок-н-ролла.

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