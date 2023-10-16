'Во Франции считают, что Путин плохой, а россияне хорошие'. Ирэна Карпа о войне в Украине, поездке на Донбасс с Сергеем Жаданом и волонтерстве

Наш разговор с Ирэной Карпой начался в Кракове, а закончился в Харькове, куда она спешила на презентацию нового проекта с Сергеем Жаданом SKOVORODANCE и не только.

Известная украинская писательница, певица, журналистка, волонтер, важный информационный голос Украины во Франции с начала полномасштабной войны в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала об истинном отношении французов к россиянам и кровавым событиям в нашей стране, чем ее шокировала поездка на Донбасс, и объяснила, почему не стоит обесценивать украинцев, которые выехали за границу и переживают оттуда за судьбу Родины.

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– Мы общаемся, когда вы в который раз в пути. Как удается выдерживать безумный ритм жизни? Или наоборот – нравится такой лайфстайл?

– Когда я долго сижу на одном месте, создается впечатление, что начинаю гнить. При том, что я могу быть очень активна. Поэтому, думаю, я была очень несчастлива, когда несколько раз в своей жизни пыталась работать по контракту и ходить в одно и то же место на работу. Я поняла, что однообразие меня убивает. Потому мне удобно так. Вот сейчас я сижу в каком-то индийском ресторане у вокзала в Кракове, жду поезда в Перемышль, а потом еще долгий путь в Харьков благодаря русне (россиянам. – Ред.). Так вот: пока одной рукой ем, другой дописываю книгу. И такая динамика мне удается лучше и продуктивнее, чем когда я бы сидела дома.

– Какова цель вашего визита в Украину на этот раз?

– 13 октября мы с Сергеем Жаданом, Юрием Гуржи и Харьковским ЛитМузеем презентуем новый проект, который называется SKOVORODANCE (интервью записывалось накануне. – Ред.). Жадан перевел на современный украинский язык тексты Григория Сковороды, Юрий Гуржи и другие профессионалы записали музыку. Я буду там как певица. Планируем также успеть записать клип. 16 октября в 18:00 состоится чтение в книжном магазине Read it в Киеве (вход – донат для "Госпитальеров"). Кроме этого, хочу еще сделать чтение в Одессе, Львове, а также креативное письмо для раненых военных в Ивано-Франковске.

– На днях вышел ваш рассказ "Попутчица" в переводе на английский язык Кейт Цуркан. Он вошел в свежее издание @fictionableworld. Какие ваши ощущения?

– Было очень интересно наблюдать за своими текстами на другом языке. Такое впечатление, что это текст другого автора. Британские редакторы позволяют себе больше свободы, какие-то предложения переставляют местами, чтобы оно заиграло. Очень классный опыт и еще раз показывает нашу близость с англосаксонским миром, потому что мы понимаем шутки друг друга, мы на одной волне. Кстати, украинские читатели могут не только прочесть, но и послушать "Попутчицу" в проекте MEGOGO. Там очень хорошая озвучка актеров.

– Расскажите о проекте "Ветеранка", в котором вы недавно приняли участие?

– С "Ветеранками" работаю не впервые. Очень восхищаюсь женщинами в армии. Представляю, как им носить мужскую форму и не иметь нормального размера берцев. Благодаря активным волонтерам, таким как Мария Берлинская, всего несколько лет назад статус женщин в армии начал меняться. Со времен Второй мировой такого количества в Вооруженных силах (более 60 тысяч) не было. Надо им помогать. Мне очень больно слушать от военных, как люди устали от войны и как тяжело идут сборы. Это долгая история, сейчас решаются неотложные задачи: дроны, авто, обувь, легкие бронежилеты...

– Не так давно вы вернулись с Донбасса. Можете рассказать о поездке?

– У меня был культурный шок. Я была там с Сергеем Жаданом, и очень много людей просило с ним селфи, разговаривало на украинском языке. По военным частям ситуация разная. Кто-то читал книги, кто-то нет. Один знакомый морской пехотинец смеялся надо мной, мол, что ты собираешься им здесь читать? Вот была бы, говорит, Надей Дорофеевой... Но, например, среди добровольцев "Айдара" уже значительно больше людей, которые читали мои книги. Или как минимум мужей тех людей. Они радостно делают селфи со мной и видеопоздравления для любимых жен в тылу. Некоторые просили книгу, чтобы иметь возможность читать на украинском языке. Очень хочу приехать еще с музыкальной программой и, возможно, с практиками творческого письма – для развлечения и фиксации историй людей, проживающих удивительный опыт.

– Расскажите, пожалуйста, подробнее о терапевтическом письме?

– Терапевтическое письмо – это практика, которая уже существует в психологии. Но я решила подмешать совсем чуть-чуть литературного компонента и позвала на помощь психолога. Мы обсуждали небольшой курс онлайн с практическими творческими задачами. Это инструмент для всех, кто потерял себя во время войны. Ибо нет ни одного нормального человека, который не отреагировал бы на войну, и не каждый всегда обратится к психологу. А это такой инструмент, который доступен тебе здесь и сейчас, и стоит он всего листок и ручку. Я даю там разные упражнения, например, обращайся к тому, на кого ты злишься, обижаешься, имеешь невысказанный гнев… Обычно это небольшие группы. Потом мы читаем, кто что написал. Вообще же не так просто делиться личным. Но тема стала столь популярной, что переросла в художественное письмо, и мы даже издаем книгу на основе этих историй.

– Как реагируете на негативные отзывы в вашу сторону ? В одном из недавних ваших интервью наткнулась на вот такой комментарий: "Никогда не понимаю людей, которые свалили и приезжают в Украину рассказывать свои премудрости. Поэтому это просто гнилая кичливость и несостоятельность. Построй здесь, воспитай детей здесь и чтобы они стали украинцами и продолжили жить в этой стране". Что посоветуете украинцам, которые за границей, которым больно от того, что происходит в Украине, а им прилетает: "Ты из-за границы поучаешь, кому и как переживать войну?"

– Я не думаю, что это написал военный. Скорее всего, это токсичный человек, думающий, что имеет право диктовать, что нам делать и где нам быть с нашими детьми. Здесь не словом, а делом. И я к таким комментариям достаточно спокойно отношусь. Я человек, живущий на две страны. Я не смогла быть оторвана от ситуации в Украине, работать в обычной французской компании и говорить детям, что "вы – французы". Я говорю с ними на украинском языке, мы едим украинские блюда. Что касается того, что украинцам за границей советуют не поучать, кому и как переживать войну, то на самом деле – это опасно, когда люди делятся на "а вы здесь сидели, а мы там". Просто я считаю, если человек за границей, он работает и донатит, то это лучше, чем диванный эксперт, который по сути ничего не делает и лишь упрекает других в своем положении жертвы. Все те, кого я знаю в Украине, кто активен и занят, просто не имеют времени на хейт кого-либо другого, кроме россиян. Каждый делает свой выбор. Но надо всегда помнить, что любой раздел – на руку врагу.

– Кого из украинских звезд – актеров, музыкантов, писателей, а также, конечно, волонтеров – вы могли бы выделить?

– Думаю, что все нормальные деятели искусства что-то делают. Мне трудно выстраивать какие-то рейтинги, потому что у кого-то большая популярность, у кого-то меньшая, но это не значит, что человек меньше вкладывается. Если ты не говно, если ты что-то делаешь для Украины, для победы, то это уже классный повод поцеловать себя в плечо и сказать: "Я со всеми нормальными людьми".

– Недавно звезда Playboy, американская порноактриса ливанского происхождения Мия Халифа попала в скандал из-за поддержки ХАМАС и сравнила Украину с Палестиной. Можно ли, по вашему мнению, проводить вообще какие-то параллели?

– Как можно сравнить Украину с Палестиной? Это просто откровенная манипуляция. Никакие параллели не корректны. Мы видим, что большим другом Палестины является Россия, потому что Иран поставляет оружие и туда, и туда. Поэтому если эти варварские методы и сравнивать, то с Бучей, Ирпенем. Консорциум людоедства запустился, и мы, украинцы, предупреждали еще с начала полномасштабной войны, что нужно останавливать Россию, потому что они все подтягиваются, они – террористы. Это те люди, которым откровенное удовольствие доставляет убивать детей на глазах у их родителей. То, что делалось в Украине, – это то, что делается сейчас в Израиле. Поэтому если сравнивать ХАМАС, то точно не с Украиной. Это методы, свойственные путинскому режиму. Геноцид, уничтожение людей по национальному признаку.

– А как вообще воспринимают Украину во Франции?

– Ежедневно неприятные ситуации на эфирах, потому что нужно доказывать очевидные вещи вроде бы умным людям, которые в очередной раз будут повторять заученные пропагандистские штуки вроде "Азов" – это нацистское формирование" или "не все так однозначно". И хочется им сказать: "Как же вы достали! У нас флота нет, у нас авиации нет, а мы их уничтожаем! Кто из вас послал бы в контрнаступление войска, не имея этого всего? А мы делаем беспрецедентные вещи. Кто из вас будет говорить, что у нас медленно идет контрнаступление? Относительно чего? Ни одна из ваших стран такую войну не вела. Когда-то в истории все будет переписываться и сравниваться с темпами Украины с минимумом технических ресурсов и с очень большой мотивацией и храбростью наших воинов. Дает отпор стране-монстру. Просто посмотрите еще раз на карту, сравните размеры этих двух стран". Но, несмотря на это, конечно, я благодарю и говорю, что без их оружия мы бы не выжили, что тоже является правдой. Здесь важно держать баланс.

– А как тогда воспринимают там Россию ?

– У них самый живой нарратив, что Путин – плохой, люди – хорошие и их нужно разбудить и освободить. Очень сильно укоренена вся эта русофилия. Это алгоритм французского мышления. Но среди думающих людей, конечно, все изменилось. Летом в Провансе видела картину, как маленькие дети играли в какие-то войнушки и кричали: "Это Путин, это армия Путина, сейчас я убью тебя, Путин!" Но не звучало: "Ты – россиянин и ты – плохой". Еще, например, на годовщину полномасштабной войны был в эфире сюжет о Буче, о психологической помощи людям, пережившим насилие или являвшимся свидетелями, и я думала, что будем говорить о реабилитации и т.д., а ведущий спросил меня: "Но русские же – тоже жертвы? Им тоже нужно помогать, ведь они – жертвы пропаганды". Я еще тот бультерьер. Как открыла рот… Сказала все, что думаю о "несчастных" россиянах, зазомбированных телевидением. Осмелился приравнивать к людям, подвергшимся русскому варварству! Но есть и классные эксперты, которые говорят, что со временем россияне будут для нас только фашистами. И что не нужно их отбеливать, мол, просто у них следует забрать Путина – и все наладится таким образом.

– Какое отношение вашей французской семьи к войне в Украине?

– Моя свекровь подключилась еще с начала войны, помогала с жильем, контактами. Но остальные семьи особо не помогали. На Рождество со страхом спросили, как там, но видно, боятся, что денег попрошу. У меня подруга говорила всем, кто переживает: "Вот вам волонтерский счет – волнуйтесь на него". Я никогда ничего у них не просила, все сама, своими силами, в основном украинскими, но, конечно, было странно и обидно, что не писали, потому что не знали, как правильно сформулировать вопрос, чтобы он не выглядел нелепым.

– Что знают о войне ваши дети? Обсуждаете события, трагедии, которые происходят в Украине, или пытаетесь информационно дистанцировать, чтобы уберечь, так сказать, от негативных эмоций?

– Здесь невозможно дистанцировать детей, потому что, во-первых, война в новостях, во-вторых, многие семьи в Украине, и дети очень переживают за дедушку и бабушку, хоть и уехали во Францию 8 лет назад. Их отец – американец и очень за Украину. Например, крестный моей старшей дочери под Бахмутом, она впервые в жизни написала письмо на украинском языке, и он носит это письмо на рабочие выезды. Это и для нее очень важно. Украинские дети всегда будут травмированы войной, где бы они ни были. Понятно, что это не сравнить с детьми, переживающими войну в Украине, но, так или иначе, у нас 8 месяцев жили переселенцы, и мои дети с ними очень подружились. Я не вижу смысла ограничивать детей от информации. Надо просто детям объяснять доступными для них способами, ибо так или иначе сейчас формируется сознание и отношение к жизни.

– Бывая часто в разъездах, видимо, приходилось пересекаться с россиянами?

– Была история с деградирующим гражданином России, которого в результате арестовали. Он кричал, что украинцы заслуживают смерти, что "сжигаем вас и будем сжигать", сидел и слушал гимн России. Но мы не растерялись и вызвали полицию. Право получило верховенство свое.

– Вот что для вас как для украинки является особенным, чего не хватает во Франции?

– Хот-догов на заправках, облепихового чая. Не хватает бьюти-сферы, динамичных людей, родного языка, понимания без слов.

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