Во двор дома, где живет отец украинской телеведущей Соломии Витвицкой, попала ракета

Украинская ведущая Соломия Витвицкая, которая продолжает работать в новостях, а также волонтером, рассказала, что во двор дома в Житомире, где проживает ее отец, попала ракета. По ее словам, у него одного из всех квартир остались целые окна.

Ведущая отметила, что обстрел Житомира случился на прошлой неделе. "Это было на прошлой неделе, когда был обстрел Житомира. Во дворе, рядом с жилым домом, находилась больница и школа", – сказала Соломия Витвицкая для издания Факты.

Телеведущая также добавила, что у нее вовсе не было мысли уезжать из Киева, а вместо этого отправилась на работу.

"У меня, похоже, снижен инстинкт самосохранения. Наверное, такой журналистский драйв. Сразу было объявлено о марафоне, я поехала на канал, и там работа уже кипела. Но до последнего не верилось, что это все происходит на самом деле. А сейчас… Знаете, психолог сказал, что все негативные эмоции, которые сейчас царят у украинцев, лучше направлять в какое-нибудь действие", – отметила Витвицкая.

Видео дня

Что касается закупки продуктов заранее, то Соломия Витвицкая не делала этого. Однако была ситуация, когда она купила несколько пачек гречневой каши, но тут же приготовила ее для воинов территориальной обороны.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории нашей Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а Россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!