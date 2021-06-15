Внук Елизаветы II Питер Филлипс официально развелся с женой

Старший внук королевы Великобритании Елизаветы II Питер Филлипс официально развелся со своей женой Отэм Келли после 12 лет брака. Пара объявила о расставании еще в прошлом году, однако только сейчас бывшим супругам удалось уладить все финансовые аспекты.

Об этом сообщает издание People. По словам инсайдеров, экс-супруги опубликовали официальное заявление о завершении бракоразводного процесса 14 июня. Отмечается, что финансовые аспекты были урегулированы с помощью договора, условия которого были одобрены и утверждены Высоким судом.

"Хоть это печальный день для Питера и Отэм, они по-прежнему ставят благополучие и воспитание своих прекрасных дочерей Саванны и Айлы на первый план. Они довольны, что мирно решили вопрос с детьми", – говорится в заявлении.

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Напомним, что бракоразводный процесс Питера Филлипса и его супруги Отэм длился больше года. О разводе пара объявила в феврале 2020 года. Инициатором была Отэм. Она заявила, что была несчастлива в браке с внуком королевы.

Питер Филлипс – член британской королевской семьи, единственный сын и первый ребенок принцессы Анны и ее мужа Марка Филлипса. Занимает пятнадцатое место в линии наследования британского престола. Питер – старший внук королевы Елизаветы II и принца Филиппа, герцога Эдинбургского.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее внучка королевы Великобритании Елизаветы II, 31-летняя принцесса Евгения поделилась с поклонниками фото, на котором позировала со своим пятимесячным сыном Августом. Мама и малыш были запечатлены во время прогулки.