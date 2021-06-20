Внучка Чапкиса о последних днях звездного деда: он страдал от боли

Внучка известного украинского хореографа Григория Чапкиса, который не так давно умер в возрасте 91 год, Анна дала откровенное интервью о последних днях звездного дедушки. Она призналась, что в последнее время хореограф находился в больнице и часто страдал от боли.

Так по словам внучки Чапкиса, последние дни жизни известный хореограф провел со своей дочерью Лилией. Он постоянно лежал в кровати, а Лилия пыталась разными способами отвлечь артиста от сильных болей, рассказывала Анна в интервью для kp.ua

"В больнице она была с ним рядом. Рассказывала, что он очень страдал, и она, как могла, старалась отвлечь его от боли. В последние часы он лежал в кровати, давал ей руку, а она перед ним танцевала вальс и, кружась, вытирала слезы", – признавалась внучка танцора.

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Кроме того, Анна сообщила, что смерть дедушки стала самой большой потерей в их жизни. Девушка также заявила, что она, как и ее звездный дедушка, мечтала вместе с ним принять участие в украинском проекте "Танці з зірками".

"Знаете, мне не раз предлагали участвовать в итальянском варианте "Танцев со звездами", но я очень занята, отказывала. А дедушка мне говорил: "Мы еще в украинских вместе зажжем!" Но теперь уже не получится", – рассказывала девушка.

Отметим, что известный хореограф лежал в реанимации в Киевской городской клинической больнице. Это была уже третья госпитализация Чапкиса за последние месяца. Впервые его госпитализировали с двусторонним воспалением легких 19 декабря. Хореограф сразу же сдал тест на коронавирус и спустя два дня получил отрицательный результат. В канун Нового года его выписали. Второй раз Чапкиса госпитализировали 7 января.

Сын артиста Грег Чапкис тогда заявил, что его отец чувствует себя хорошо и осложнений нет. Сам же Чапкис-старший с поклонниками не общался и лишь опубликовал селфи из больницы. Позже он подчеркнул, что медики за ним хорошо ухаживали. Также Григорий Чапкис отмечал, что после госпитализации начал бояться смерти.

Коротко о знаменитости:

Григорий Чапкис – украинский танцор и хореограф, лауреат трех международных конкурсов, народный артист Украины, судья телевизионного проекта "Танцы со звездами", руководитель "Школы танцев Чапкиса". Был четырежды женат. Четвертая супруга моложе Чапкиса на 51 год – она ровесница его внучки Анны Сафрончик. Грег – его сын от второго брака, младший Чапкис работает хореографом хип-хопа в Сан-Франциско (США).

Напомним:

18 июня 2021 года в Киеве попрощались с известным украинским хореографом и судьей проекта "Танцы со звездами" Григорием Чапкисом. Церемония похорон прошла в Национальной филармонии Украины.

на похоронах Чапкиса появилась 40-летняя супруга хореографа. Женщина не любит публичности, поэтому предпочитает избегать общения с журналистами.

Чапкис-младший опубликовал фото последних минут прощания со звездным отцом. На Байковое кладбище попрощаться с народным артистом приехали близкие родственники и несколько известных коллег.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее танцовщица Илона Гвоздева объяснила, почему на прощальной церемонии с хореографом Григорием Чапкисом было так мало знаменитостей. Так, по словам артистки, похороны – это не светское мероприятие.